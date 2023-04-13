萬蜂牌巴西蜂膠增強細胞活性 延緩衰老 提高免疫力和自療力

萬蜂牌巴西極品蜂膠能增強人體抵抗力，日益受到人們的重視和青睞而熱銷世界各地。

萬蜂牌巴西 極品蜂膠具有強力的抗炎性、抗菌性、抗氧化性、抗老化性、抗病毒細胞活化性，強化精力、定神、解熱清毒、提高免疫力 和自療力的作用，是世界醫學 藥界公認最上等的蜂膠極品。

蜂膠是目前唯一出版有關專著並召開世界年會進行探討的醫療健康品，對人體有廣泛的醫療健康作用。在日本東京世界蜂膠年會上，世界健康專家認證了蜂膠具有增強免疫力，抗病原微生物調節內分泌和降低血糖血脂及血壓降低血液粘稠度及改善微循環，以淨化血液，抗氧化清除自由基，促進組織修復抗腫瘤及保肝護肝八大功效。

醫學界已經證實，人類80%～90%以上的癌症與外部環境因素相關。環境的不良侵害會受到人體防護系統的緩衝或抵抗，其作用能被消除或減弱。當致癌因素過強或累積效應過大，而人體存在免疫功能不足或身體修復功能有缺欠情況下，就有可能發生癌症，由此可以看出免疫力是防癌抗癌的基礎。

現代科學家一致認為蜂膠是人類健康的黃金，它能促進組織修復，有效全面改善人體的生理機能，提高人體免疫功能，但是專家指出高品質，高濃度、高生物活性才是療效和安全的保證。巴西蜂膠在世界上久負盛名，是世界公認的優質產品。雖然都叫「巴西蜂膠」，但並不意味著物理、化學和生物特性的相同，而且巴西蜂膠分佈全國，有著廣泛的植物多樣性和複雜的蜜蜂基因變化。

蜂膠神奇的作用，日益受到人們的重視和青睞。蜂膠在給予人體以活力與能量的同時，又能增強細胞活性，改善細胞功能，延緩細胞衰老，強化免疫系統，提高免疫力，增強抵抗力即人體抗病力和自癒力，使人體精力充沛，健康永駐。

萬蜂牌巴西極品蜂膠與其它蜂膠相比，萬蜂牌巴西極品蜂膠的成分更複雜，有效成分含量、生物活性、濃度更高，成為萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。科學萃取手段和加工工藝是蜂膠純度、生物活性、有效成分差異的重要原因，採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品蜂膠中分離出有抗癌作用Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。最令人驚訝的是，萬蜂牌巴西極品蜂膠對人體癌細胞株具有強烈的選擇性毒殺作用，對於不正常細胞的毒性很強，對正常的細胞則幾乎不具毒性，成為防癌抗癌之寶，創造了一個又一個的生命奇蹟。

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