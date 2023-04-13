我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

萬蜂牌巴西蜂膠增強細胞活性 延緩衰老 提高免疫力和自療力

紐約訊
萬蜂牌巴西極品蜂膠能增強人體抵抗力，日益受到人們的重視和青睞而熱銷世界各地。
萬蜂牌巴西極品蜂膠能增強人體抵抗力，日益受到人們的重視和青睞而熱銷世界各地。

萬蜂牌巴西極品蜂膠具有強力的抗炎性、抗菌性、抗氧化性、抗老化性、抗病毒細胞活化性，強化精力、定神、解熱清毒、提高免疫力和自療力的作用，是世界醫學藥界公認最上等的蜂膠極品。

蜂膠是目前唯一出版有關專著並召開世界年會進行探討的醫療健康品，對人體有廣泛的醫療健康作用。在日本東京世界蜂膠年會上，世界健康專家認證了蜂膠具有增強免疫力，抗病原微生物調節內分泌和降低血糖血脂及血壓降低血液粘稠度及改善微循環，以淨化血液，抗氧化清除自由基，促進組織修復抗腫瘤及保肝護肝八大功效。

醫學界已經證實，人類80%～90%以上的癌症與外部環境因素相關。環境的不良侵害會受到人體防護系統的緩衝或抵抗，其作用能被消除或減弱。當致癌因素過強或累積效應過大，而人體存在免疫功能不足或身體修復功能有缺欠情況下，就有可能發生癌症，由此可以看出免疫力是防癌抗癌的基礎。

現代科學家一致認為蜂膠是人類健康的黃金，它能促進組織修復，有效全面改善人體的生理機能，提高人體免疫功能，但是專家指出高品質，高濃度、高生物活性才是療效和安全的保證。巴西蜂膠在世界上久負盛名，是世界公認的優質產品。雖然都叫「巴西蜂膠」，但並不意味著物理、化學和生物特性的相同，而且巴西蜂膠分佈全國，有著廣泛的植物多樣性和複雜的蜜蜂基因變化。

蜂膠神奇的作用，日益受到人們的重視和青睞。蜂膠在給予人體以活力與能量的同時，又能增強細胞活性，改善細胞功能，延緩細胞衰老，強化免疫系統，提高免疫力，增強抵抗力即人體抗病力和自癒力，使人體精力充沛，健康永駐。

萬蜂牌巴西極品蜂膠與其它蜂膠相比，萬蜂牌巴西極品蜂膠的成分更複雜，有效成分含量、生物活性、濃度更高，成為萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。科學萃取手段和加工工藝是蜂膠純度、生物活性、有效成分差異的重要原因，採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品蜂膠中分離出有抗癌作用Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。最令人驚訝的是，萬蜂牌巴西極品蜂膠對人體癌細胞株具有強烈的選擇性毒殺作用，對於不正常細胞的毒性很強，對正常的細胞則幾乎不具毒性，成為防癌抗癌之寶，創造了一個又一個的生命奇蹟。

Viker Manufacture Co Ltd 北美免費醫學專家及客戶服務熱線 1-888-518-7778

網站：www.vikerm.com 電郵：[email protected]

巴西 免疫力 醫學

上一則

圖輯／紐約法拉盛4大樓突發大火 疑路邊車爆炸燒了戶外餐棚

下一則

紐約洗籠協會講座 協助小商家

延伸閱讀

深化元首外交 巴西總統魯拉率300人政商豪華團訪中

深化元首外交 巴西總統魯拉率300人政商豪華團訪中
因為巴西總統魯拉訪京 巴拉圭與中國建交可能性大增?

因為巴西總統魯拉訪京 巴拉圭與中國建交可能性大增?
蜜蜂飛入喉嚨 巴西運動員海邊騎車竟不幸喪命

蜜蜂飛入喉嚨 巴西運動員海邊騎車竟不幸喪命
免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化
巴西Q1亞馬遜森林砍伐創史上第2高 魯拉任務艱鉅

巴西Q1亞馬遜森林砍伐創史上第2高 魯拉任務艱鉅

熱門新聞

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

2023-04-09 06:54

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間