法拉盛王子街「聚寶黃椰雞」試營業　清新風味椰子雞火鍋勁爆全場

「聚寶黃椰雞」名家設計，儼然是新興的打卡聖地。

位於法拉盛 王子街上的「聚寶黃椰雞」，經過許多時日緊鑼密鼓的精心籌備後，終於在日前開張試營業了。新張的「聚寶黃椰雞」是繼緬街老店「黃椰雞」創下良好口碑後的又一力作，是為了讓更多饕客可以享受到椰子雞風味火鍋的魅力而精心打造的分店。此次新張的王子街「聚寶黃椰雞」不僅延續了老店的傳統風味，更在其他的方方面面做了更新和微調，歡迎各方舊雨新知前往探店。與此同時，店方為了讓客人安心吃飯，無後顧之憂，特別提供一個半小時餐館樓下免費停車，歡迎各界多加利用。

據老闆Jaryl介紹，近年來本地流行重口味的川湘菜色，然而他們的黃椰雞餐廳以甘香清甜、鮮嫩潤滑的椰子雞口味著稱，經過在法拉盛緬街上多年的耕耘打響名號，闖出了一片天，並收穫了一眾饕客粉絲的擁躉。「聚寶黃椰雞」主打的椰子雞火鍋，口味甘鮮純粹，給予消費大眾多樣選擇與美食 享受。該店的椰子雞以目前最受歡迎的火鍋形式上桌，湯底以椰汁及老椰肉熬制而成，外加三個泰國 椰青水不加任何其他湯汁，主角就是經過大師傅獨家調味處理的滑嫩多汁的雞塊。獨特的沙漏計時，漏盡即可食用，湯汁與雞肉在鍋中翻滾沸騰，加乘的結果即成溫暖適口、入喉清香回甘、滋補養生的一碗好湯。客人還可利用原味椰子雞湯，涮煮白菜、冬瓜、肉丸與豆腐等配料，營養均衡、飽足豐盛。

除椰子雞外，海南雞也是鎮店之寶，雞肉幼滑細緻、肥而不膩，佐以店方招牌的薑蔥醬汁或是青檸蒜醬，則更是好味加倍。值得一提的是他們的各式煲仔飯，在同一瓦鍋裡，軟糯噴香的米飯入口驚豔，飽吸醇厚濃鬱的臘味油脂與味道，外加清爽的菜蔬陪襯，再經醬油調味，即成另一款葷素平衡、暖心暖胃的家常佳餚。至於佐餐良伴，店方備有清脆入味的醬香蘿蔔、鹵水拼盤的紅白蘿蔔泡菜、醬牛肉、豬肚等，為座上賓添加食之樂趣。店家熱門飯後甜品則有椰汁涼糕，盛在椰殼裡噱頭十足，為茶餘飯後增加不少談資。