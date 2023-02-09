梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法 幫助患者減輕疼痛並恢復機能

脊椎神經醫務所醫師梁庭謙，以安全溫和的自然療法幫助減輕患者痛楚，並有效恢復患者的身體功能。

在法拉盛開業的脊椎矯正專科醫師梁庭謙，以安全、自然、溫和的脊椎療法，為患者矯正各節脊椎位置，治療腰痛等各種疼痛。通過這種療法，患者無需吃藥、打針、開刀，即可減輕痛楚、恢復身體機能，並最終回歸到正常生活。

獲得脊椎矯正專科特考文憑的梁醫師精治各種痛症，包括：腰間盤突出、背/頸疼痛、慢性頭痛、坐骨神經痛、腿痛、手臂無力、膝/髖關節 疼痛、手腳麻痺以及肌肉 骨骼等痛症。梁醫師經常與初級保健醫生、疼痛專家及外科醫生密切合作，一起為解除患者疼痛而努力。

梁醫師指出，健康的脊椎是快樂生活的基石，遺憾的是這一點經常被大多數人忽略。因超重肥胖、吸菸、抬重物、曾有背痛宿疾等原因而出現的疼痛症狀，會嚴重影響到人們的日常生活。

梁醫師能幫患者保持骨骼和關節正確對齊，以便更好地使用肌肉，減少關節表面的異常磨損，避免導致退行性關節炎和關節疼痛。許多人因為脊椎附近肌肉或關節受傷而喪失行動力，例如遭遇車禍 、持續性壓力、長時間不良姿勢而受傷等。梁醫師會以「矯正」的方式來重新恢復患者關節的行動力，也能通過減少將脊椎關節固定在一起的韌帶上之應力，最大程度地減少受傷的可能，從而減少身體消耗能量，防止肌肉疲勞，讓肌肉更有效地運作。梁醫師介紹，脊椎神經治療有助於預防肌肉拉傷及過度使用，甚至對背部和肌肉疼痛也有效。此外，不良姿勢會導致肌肉過度緊張，人們在家中和工作場所必須注意保持良好的姿勢，以免肌肉受傷而感到疼痛。

除脊椎矯正外，梁醫師也利用肌肉治療技術、冷鐳射、超音波、牽引等方法，或是姿勢導正和運動以及人體工學的訓練（如何走路、坐下、站立以減少背部拉傷），達到減少患者疼痛的目的。

預約梁庭謙醫師，請電：718-359-0330，地址：41-61 Kissena Blvd., Suite C-22, Flushing, NY 11355，網址：www.nytowerchiro.com，受理大多數保險。