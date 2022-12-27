康州金神賭場聖誕節演唱會帶給數千觀眾一個溫暖的節日

由西域傳媒 (CYPRUS) 主辦的「巫啟賢聖誕節 演唱會」，平安夜在康州金神大賭場上演，給現場觀眾帶來許多的驚艷，紐約創作歌手和才女劉芳作演出嘉賓，為大家送出溫馨的聖誕歌曲，伴不顧寒冷到現場觀賞的數千觀眾一個溫暖的聖誕節。在安歌時全場樂迷站立共唱歌齊跳舞，節日歡樂氣氛濃厚。

因演唱會而與美東歌迷一同共渡聖誕節的巫啟賢充滿感性表示，在美國見到來自各地歌迷倍感興奮，他唱足兩個多小時，先以「我沒有錢，我不要臉」、「人生如夢」及「等你等到我心痛」等早期經典國語金曲作熱身，熱情洋溢的歌聲馬上將現場帶入節日的氣氛。隨後唱他的「不該讓你等太久」、「你是我的唯一」、「我感覺不到你」等個人名曲，「紅塵來去一場夢」是巫啟賢的早期金曲，成為這次演唱會的主題曲之一，「特別的愛給特別的你」帶起又一高潮，大家用手機在現場營造了一個星空，很是魔幻。「你怎麼捨得我難過」，「只想一生跟你走」，唱劉文正名曲「三月裡的小雨」時，又一次帶動全場一起唱。

當觀眾大喊要聽他首本名曲「太傻」時，他笑說，把壓軸提早唱就會提早結束演唱會，叫大家耐心等待。之後巫啟賢結他自彈自唱多首別人的名曲，包括「浪子心聲」、「大約在冬季」、「我願意」、「外面的世界」、「月亮代表我的心」、「用心良苦」及「愛拼才會贏」等等。繼而他由衷地唱出福音名曲「奇異 恩典」，深受現場基督徒的共鳴，還衷心地在聖誕節高呼「哈利 路亞」，用「太傻」作為壓軸。