Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

「能想像一個iPhone大小的光能面板可以讓電動車 跑上萬公里不充電嗎？」總部設於紐約的Solmet科技公司，是一家新能源研發公司，最近研發出一種光能面板裝置，可用於科學園區、超級工廠、辦公大樓、政府設施、家用住宅、新能源電動車、無人機等。

該科技公司CEO兼裝置發明者鄭森（San Cheng）是位美籍臺灣人。他介紹，該裝置使用一種只有珍珠般大小（直徑為3.3公分）的晶體，晶體接受了太陽光後，按照量子力學的物理原理，造成光子糾纏，可產生極高的能量持續保持電力。他表示，可依照各種不同的設備需求，放入不同數量的晶體，組合成光能面板。

鄭森介紹，這種光能面板與現今太陽能面板最大的不同是，市面上的太陽能面板主要依靠太陽的幅射能，最適合的溫度為攝氏23～28度，超過或低於這個範圍的溫度，轉化率就會驟降，只有在太陽直射下才能獲得能源，而且轉換電能的成本十分高昂。但是他研發的光能面板裝置可將光能保持在晶體內，成為可持續性能源，不受溫度與氣候和太陽日照時間的影響，轉換電能的經濟效益比為百分之百，重點是體積小且成本經濟。

擁有多項專利的鄭森原是一家新能源汽車 公司的概念設計顧問，他認為電動車最需要解決的是續航性問題。他任顧問的這家新能源公司，一直把「電池變得越多越好」作為努力方向；但他的想法剛好倒過來，他認為應該是電池隨時可以充電，所以，「他們問：是建電樁嗎？我說不是，是太陽直接充電。」

Solmet超級綠能晶體，採用模组化設計可满足各種產品需求。

鄭森說，目前已經有20多個能源緊缺的國家正在積極爭取設廠，有意向的預購訂單已經達到上兆美元市場規模。現今測試是以數十顆晶體組合成光能面板，該面板能讓電動車在不充電情況下行駛數萬公里。「目前正在測試的廠家，15顆的晶體就讓他們的車子跑了一個多月，但車子還在充電狀態。」

目前該公司接到最多的訂單是來自無人機製造廠商，一般無人機只需4～8顆晶體就可以持續飛行，他們還有鑽石大小的規格可讓智能手機 、智能眼鏡和筆電充滿足夠的電能。

專利發明者鄭森認為，這對能源供應是一種化整為零的概念。傳統的核電和煤廠集中於一區，當有災難和緊急狀況發生時，就會造成大規模停電，對政府與高新產業、人民經濟產生極大壓力。而這種超級綠能 裝置卻能支持各區域電力獨立供應，既解決動輒上百億美元的核能發電所帶來的危險性，還能增大環保力度減少碳排放量。重點是數月內就能裝設完畢，迅速解決當地能源危機。

鄭森說，下階段他們將與eVTOL空中飛行載具研發商合作，讓空中駕駛車遠距離直線飛行以緩解地面交通堵塞問題；他們並聯手武器製造商合作研發600千瓦高功率的雷射武器，將有效摧毀極音速飛彈和應對飽和式無人機攻擊。

鄭先生說，他出生在台灣，此技術能讓台灣成為超級能源大國與科技武器強國，尤其是能帶動能源外交，不需充電的無人機搭配高能雷射武器將是未來戰爭模式，使用雷射攻擊高價值武器僅需一美元。鄭森說，在世界能源緊缺全球危機的今日，這項新創科技的發明，將會帶來一場新的工業革命。電影 裡星際大戰和滿天飛車的場景，將在不久後成為現實，讓我們拭目以待。