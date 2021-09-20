9/25第二場麥當勞線上教育研討會前哥大招生官指點迷津

前哥大招生官Dr. Norman將於9/25教育博覽會分享申請大學訣竅。

2021年，由於持續受到新冠肺炎疫情 影響，大學的入學標準以及申請程序仍在改變，許多改變都讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及。為此，世界日報再次攜手麥當勞，於9月、10月舉辦三場「線上教育 研討會」，針對疫情下的升學策略、課外興趣培養，以及未來規劃等議題，透過網路首播的方式與大家見面。

第二場活動，邀請到擁有豐富資歷的前巴納德學院、哥倫比亞大學招生官Dr. Norman，與大家分享疫情下「如何應對大學招生變化」、以及「申請名校的訣竅」。Dr. Bari Norman是美國註冊教育規劃師，同時也是Expert Admissions的聯合創辦人及首席資詢顧問。Dr. Norman將針對華裔學子申請大學的部分，做出建議以及分享如何脫穎而出。

另外，世界日報為支持青年學子，在每場研討會播出後將舉辦抽獎活動，凡是報名並參加線上講座的民眾，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods、Subscriptions of mental health and wellness app、及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/educationwj2021。

2021第二場麥當勞教育線上研討會，將於9/25舉辦。時間為下午2點至2點30分，民眾可於世界新聞網 、世界日報YouTube頻道同步收看。歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。詳細活動資訊及第三場研討會的詳細內容，請關注世界新聞網，或請洽: 718-746-8889分機6361諮詢。若您錯過9/18第一場的研討會，可至YouTube搜尋世界新聞網頻道觀賞。