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風車生粉享譽百年 烹飪料理首選

紐約訊
「風車生粉」享譽百年，是烹飪料理首選。
「風車生粉」享譽百年，是烹飪料理首選。

在過去的150多年裡，荷蘭「風車生粉」以始終追求最高的品質標準和可靠的信譽，備受用家所擁護支持，為烹調料理首選經典產品。千喜國際食品集團(Starway International Group)為其美東總代理，在各地超市及雜貨店均銷售這個產品。

1867年，一座聞名遐邇的風車（Wielengastam）於荷蘭北部的小村莊建成之際，米拉尼公司（Meelunie）也正式成立了。自此，生產的風車牌（Windmill）生粉所創立品牌在國際上獲得了廣泛的認可。

「風車生粉」（馬鈴薯澱粉 Potato Starch）原產於歐洲，以其優異的質量，數十年來為各大高級飯店及五星級賓館所廣泛使用。風車生粉因其粘度高、透明度高、色澤光亮、吸水性好、易於溶解、用量控制準確等特點，令烹飪質量得到充分的保證。烹煮菜餚使用「風車生粉」勾芡後，炒菜顯晶瑩剔透、有光亮、收水緊；炸菜時鬆脆爽口、色澤好、口感佳；煮羹時鮮美滑嫩、不結塊。

千喜國際食品集團早於40多年前是全美首家引進「風車生粉」到美國銷售的公司。經過歷年來努力不斷推介拓展，「風車生粉」成功獲得各餐飲業用家的信賴和採用。千喜國際食品集團本著一貫宗旨，與各家代理廠商合作無間一同成長，達到廠家、代理商、批發公司的共利共贏。近年，公司更成功推出家庭小包裝，在各大超級市場雜貨店銷售。

千喜國際食品集團電話：(718)417-1788；網頁:www.starwayinternationalgroup.com。

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