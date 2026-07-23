慶建國250周年 卡內基音樂廳、美華博物館演「京崑小紅帽」

為慶祝美國建國250周年，成立於1995年的紐約美華劇坊（Chinese Theatre Works，簡稱CTW）應卡內基音樂廳 、美國華人 博物館（MOCA）等機構之邀，於本月25日在紐約演出「京崑小紅帽」。

卡內基音樂廳「United in Sound: America at 250」藝術節與紐約各族裔機構合作，透過超過35場多元化演出，展現美國文化與不同族群傳統及藝術形式交融下的豐富多元性，涵蓋爵士、藍調、搖滾、嘻哈、鄉村與百老匯 等類型。

美國華人博物館（MOCA）成立於1980年，致力於保存、呈現與推廣美國華人200多年的文化與歷史。透過展覽、館藏研究、公共節目與教育計畫，MOCA持續連結過去與現在，促進大眾對華裔美國人故事的理解與欣賞。

「京崑小紅帽」由劇坊藝術總監馮光宇編劇導演，於2000年首演後在大都會博物館、美國自然歷史博物館、林肯中心、紐約大學、衛斯理大學等機構演出，獲《紐約時報》、NBC等主流媒體好評。馮光宇取材自西方經典童話《小紅帽》，以英語對白、中文演唱，融合中國戲曲的空間設計、生旦淨丑行當、唱作念打表演形式及化妝服裝，由CTW資深戲曲演員呂鎖森、單靖、張琦、張德勝，以及首次跨界學習京劇的莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）舞蹈教授謝皛川擔綱演出。

紐約美華劇坊成立於1995年，致力於融合東西方美學，創作跨文化作品。成立以來已推出超過四十齣原創戲劇，全年於全美劇院、藝術節、各級學校、博物館及圖書館巡迴演出，並榮獲多項國際獎項。

演出時間為25日（周六）下午3時，地點在紐約華埠中央街260號。票價：普通票 $35，長者及學生票 $25，會員票 $20。詳情請洽詢：[email protected]。