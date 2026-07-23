我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單周初領失業金人數降至18.7萬 創1969年來最低

長照10年花費中位數近2萬 子女恐燒光積蓄

慶建國250周年 卡內基音樂廳、美華博物館演「京崑小紅帽」

【本報紐約訊】

為慶祝美國建國250周年，成立於1995年的紐約美華劇坊（Chinese Theatre Works，簡稱CTW）應卡內基音樂廳、美國華人博物館（MOCA）等機構之邀，於本月25日在紐約演出「京崑小紅帽」。

卡內基音樂廳「United in Sound: America at 250」藝術節與紐約各族裔機構合作，透過超過35場多元化演出，展現美國文化與不同族群傳統及藝術形式交融下的豐富多元性，涵蓋爵士、藍調、搖滾、嘻哈、鄉村與百老匯等類型。

美國華人博物館（MOCA）成立於1980年，致力於保存、呈現與推廣美國華人200多年的文化與歷史。透過展覽、館藏研究、公共節目與教育計畫，MOCA持續連結過去與現在，促進大眾對華裔美國人故事的理解與欣賞。

「京崑小紅帽」由劇坊藝術總監馮光宇編劇導演，於2000年首演後在大都會博物館、美國自然歷史博物館、林肯中心、紐約大學、衛斯理大學等機構演出，獲《紐約時報》、NBC等主流媒體好評。馮光宇取材自西方經典童話《小紅帽》，以英語對白、中文演唱，融合中國戲曲的空間設計、生旦淨丑行當、唱作念打表演形式及化妝服裝，由CTW資深戲曲演員呂鎖森、單靖、張琦、張德勝，以及首次跨界學習京劇的莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）舞蹈教授謝皛川擔綱演出。

紐約美華劇坊成立於1995年，致力於融合東西方美學，創作跨文化作品。成立以來已推出超過四十齣原創戲劇，全年於全美劇院、藝術節、各級學校、博物館及圖書館巡迴演出，並榮獲多項國際獎項。

演出時間為25日（周六）下午3時，地點在紐約華埠中央街260號。票價：普通票 $35，長者及學生票 $25，會員票 $20。詳情請洽詢：[email protected]

精華 FAQ

  • 這場演出是為紀念《獨立宣言》簽署250周年，並配合卡內基音樂廳「United in Sound: America at 250」藝術節舉行，呈現美國多元文化與族裔藝術交流。

  • 作品以西方童話《小紅帽》為主題，採英語對白、中文演唱，並融入京劇的空間設計、生旦淨丑行當、唱作念打與化妝服裝，展現跨文化創作特色。

  • 演出地點在紐約華埠中央街260號，時間為25日周六下午3點。普通票35元，長者及學生票25元，會員票20元，可透過劇坊聯絡資訊查詢。

卡內基音樂廳 華人 百老匯

上一則

金融業帶動 紐約市上半年新增4萬個職位
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「羽人」翎子化刀劍 台灣舞團翃舞製作 紐約首秀

「羽人」翎子化刀劍 台灣舞團翃舞製作 紐約首秀
林肯中心夏日狂歡節呈現中國藝術周！ 頂級地標掀起華人文化風暴

林肯中心夏日狂歡節呈現中國藝術周！ 頂級地標掀起華人文化風暴
卡內基青年爵士樂團8/4登SFJAZZ 演出華裔新星改編作品

卡內基青年爵士樂團8/4登SFJAZZ 演出華裔新星改編作品
華人編舞家陳肇中挑戰芭蕾殖民凝視 籲舞團停止使用「黃臉妝」

華人編舞家陳肇中挑戰芭蕾殖民凝視 籲舞團停止使用「黃臉妝」

熱門新聞

成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
車主石佶虹約晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場已「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻

2026-07-16 15:49
18歲女子皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)

布碌崙地鐵站遭搶劫不肯就範 她胸部中槍「不後悔」

2026-07-20 16:21

超人氣

更多 >
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招