周末好去處╱夏日街道拉開序幕、免費自助式獨木舟之旅

「夏日街道」活動本月回歸，五大區有超過20哩的道路變成無車遊樂場，讓步行者、跑步者、騎行者和輪滑愛好者可以在平時壅堵的街道上盡情享受。25日(周六)「夏日街道」將首先在皇后區和史泰登島 舉行，皇后區的活動在弗農大道(Vernon Boulevard)44街至30大路，史島的路線則是沿著百老匯大道(Broadway)從里士滿露台(Richmond Terrace)延伸至哈維斯特大道(Harvest Avenue)。詳情參閱http://nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/summerstreets。

郭瓦納斯運河獨木舟之旅

郭瓦納斯疏浚者協會(Gowanus Dredgers)將在周末舉行免費的自助式獨木舟之旅，參與者可以在運河內划行，探索運河獨特的野生動植物和城市水道基礎設施，練習划槳技巧，或參加語音導覽，了解這條城市水道的歷史、清理和復興的故事。參與者無需任何經驗，主辦方會給參與者提供救生衣和船槳，並提供一些基本的划槳技巧和獨木舟使用安全提示。詳情參閱網站http://eventbrite.com/e/free-canoeing-on-the-gowanus-canal-tickets-1988124753657。

第47屆雷鳥美洲印地安人聚會

一年一度的第47屆雷鳥美洲印地安人聚會(47th Annual Thunderbird American Indian Powwow)將於24(周五)至26日(周日)在皇后郡農場博物館(Queens County Farm Museum)舉行。該活動將透過音樂、舞蹈、美洲原住民手工藝品和美食，慶祝美洲印地安文化，這場為期三天的聚會將匯集40多個印地安部落，帶來精彩的部落間舞蹈比賽。活動現場還將舉辦琳瑯滿目的正宗美洲原住民藝術品、手工藝品、珠寶和美食市集，詳情參閱http://queensfarm.org/event/powwow/。

龍門廣場州立公園免費釣魚講座

龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)將於25日(周六)在4號碼頭舉辦免費釣魚講座，傳授釣竿和釣線輪釣魚的基礎知識。這次講座歡迎所有年齡層的參與者，無論是經驗豐富的釣客還是初次嘗試釣魚的新手都可以從中獲益。活動主辦方將為參與者提供所有材料。主辦方強烈建議所有參與者提前註冊，以確保名額，每個釣竿需要一張票，更多詳情請訪http://eventbrite.com/e/fishing-at-the-gantries-tickets-1992161854735。