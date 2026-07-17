周末好去處╱皇后區日周六登場、蘭德爾島濱水節回歸

皇后區 日全天登場 運動美食音樂展現多元文化

皇后區一年一度的「皇后區日」(Queens Day)將於18日(周六)上午10時至晚間8時在法拉盛 草原可樂娜公園地球儀(Unisphere)廣場登場，全天免費開放。活動由上午一路持續至晚間，集結運動體驗、文化表演、美食、市集與親子 活動，展現皇后區多元文化特色。活動內容包括市公園局(NYC Parks)舉辦的手作課程、足球與長曲棍球體驗、城市公園巡護員帶領的獨木舟活動，以及美網主場的網球體驗課程。詳情可參https://shorturl.at/7JaVg。

蘭德爾島濱水節回歸 親子手作表演共度夏日

蘭德爾島公園(Randall’s Island Park)將於18日(周六)中午12時至下午3時，在東河野餐區(East River Picnic Area)舉辦一年一度的「濱水節」(Waterfront Festival)。活動內容包括水域主題教育體驗、手作、遊戲、臉部彩繪及現場表演。中午12時至下午2時將包含現場音樂，BubbleDad則安排互動泡泡表演；下午1時至2時，現場將舉行故事伸展活動與莎莎舞課程；下午2時至3時，Arm of the Sea Theater將演出現場木偶劇。活動免費開放。詳情可參https://shorturl.at/NXdVp。

海洋公園辦魚拓體驗 從傳統技法認識水域生態

布碌崙(布魯克林)海洋公園(Marine Park)將於19日(周日)下午2時至3時，在鹽沼自然中心(Salt Marsh Nature Center)舉辦「魚拓版畫製作」(Gyotaku Printmaking)活動。活動期間，工作人員將示範如何在魚體表面上墨，再將紙張覆蓋其上，印出魚鱗、魚鰭與身體紋理。活動免費，地點位於East 33rd Street與Avenue U交界，適合對自然、海洋生物及手作藝術有興趣的民眾參加。查詢可電郵[email protected]。詳情可參https://shorturl.at/C1arz。

土屯堡公園夜間拉網 探索東河潮間帶生物

市公園局(NYC Parks)旗下城市公園巡護員(Urban Park Rangers)將於19日(周日)晚間7時至8時30分，在皇后區土屯堡頓公園(Fort Totten Park)舉辦「夜間拉網與岸邊探索」，帶領民眾觀察東河潮間帶入夜後的水下生物。巡護員將介紹紐約水域生態，並示範使用圍網捕捉魚類與其他小型水生動物，讓參加者近距離觀察後再放回水中。活動免費，集合地點為土屯堡公園正門，位於Totten Road與Cross Island Parkway交界。詳情可參https://shorturl.at/pXI92。