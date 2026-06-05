釣魚、野餐、看海 紐約夏季一日遊

在史泰登島渡輪欣賞美景的人們。(記者高雲兒╱攝影)

紐約的夏天很短，今年更是來得遲，有人喜歡坐船出海，在海風中等待魚兒上鉤；有人喜歡找一片安靜的海岸，帶著家人朋友野餐燒烤；也有人只想吹吹風、看看自由女神像和曼哈頓 天際線。無論是家庭出行、朋友聚會，還是一個人的放空之旅，都能找到屬於自己的樂趣。

等魚上鉤 讓心情放鬆

如果已經厭倦了商場、餐廳和電影院，不妨試試海釣。當船緩緩駛離碼頭，高樓逐漸消失在視線之外，四周只剩下遼闊海面與天空。海風吹在臉上，海鷗跟隨船尾盤旋，感覺與平時在城市中的生活截然不同。

對第一次參加海釣的人來說，最有趣的往往不是最後帶回多少魚，而是等待魚兒上鉤的過程。(記者高雲兒╱攝影)

對第一次參加海釣的人來說，最有趣的往往不是最後帶回多少魚，而是等待魚兒上鉤的過程。有人一邊聊天、一邊欣賞海景；有人專心盯著魚竿，生怕錯過任何動靜。當魚竿突然彎曲時，整艘船的人都會不約而同地看過來。

即使最後沒有釣到魚，許多人仍然覺得不虛此行。因為光是坐在海中央吹風、看海，就已經是一種難得的放鬆。

釣到新鮮的魚，還能立刻做刺身。(記者高雲兒╱攝影)

長島 和布碌崙 (布魯克林)都有成熟的海釣船服務，新手也能輕鬆參加。多數船隻提供釣竿租借和基本教學，不需要事先購買昂貴設備。

海釣可選擇長島巴比倫的Island Princess Captree Fishing Boat，地址為3500 E Ocean Pkwy #12, Babylon, NY 11702。或布碌崙羊頭灣的Captain Dave III Fishing，地址為Pier 3, Sheepshead Bay, Brooklyn, NY。建議提前查詢船期並預約船位。

近海公園 人潮相對少

如果不想出海，只想欣賞海景，那麼位於長島北岸的懷爾德伍德州立公園(Wildwood State Park)是個不錯的選擇。

這座州立公園占地超過700畝，擁有大片草地、樹林步道、野餐區和休閒空間。與紐約市內許多公園相比，這裡最大的特色就是空間開闊，人潮相對較少。

夏天時，不少家庭會帶著折疊椅、野餐墊和食物來懷爾德伍德州立公園度過一天。(記者高雲兒╱攝影)

走進公園後，映入眼簾的是大片綠地與高大的樹木。夏天時，不少家庭會帶著折疊椅、野餐墊和食物來這裡度過一天。有人在樹蔭下看書聊天，有人在草地上踢球、玩飛盤，也有人乾脆找個地方躺下休息。

而公園最吸引人的地方之一，是從公園步行幾分鐘便能抵達海灘。因為長島北岸面向長島海灣，與面向大西洋的南岸海灘相比，這裡少了一些喧鬧和商業化氣息，多了一份安靜與悠閒。

從懷爾德伍德州立公園步行幾分鐘便能抵達海灘。(記者高雲兒╱攝影)

如果不想出海，只想欣賞海景，那麼位於長島北岸的懷爾德伍德州立公園是個不錯的選擇。(記者高雲兒╱攝影)

從懷爾德伍德州立公園步行幾分鐘便能抵達海灘。(記者高雲兒╱攝影)

從懷爾德伍德州立公園步行幾分鐘便能抵達海灘。(記者高雲兒╱攝影)

有空的話，不妨安排成全天行程：上午在海邊散步看風景，中午回到公園燒烤或野餐，下午在樹蔭下聊天休息，等到傍晚氣溫下降後再慢慢返程。

懷爾德伍德州立公園位於790 Hulse Landing Road, Wading River, NY 11792。從法拉盛開車前往約需1個半小時。

史島渡輪 免費又方便

如果不想開車，也不想跑太遠，其實在紐約市內就能來一場看海之旅。許多遊客花費數十元搭乘觀光船，只為了近距離欣賞自由女神像。但對本地居民而言，史泰登島渡輪其實是一個更方便也更省錢的選擇。

史泰登島渡輪沿途可以欣賞自由女神像、愛麗絲島、布魯克林海岸以及曼哈頓天際線。(記者高雲兒╱攝影)

這條渡輪連接曼哈頓下城與史泰登島，全年免費運營。船隻從曼哈頓南端出發，穿越紐約港。沿途可以欣賞自由女神像、愛麗絲島、布魯克林海岸以及曼哈頓天際線。

許多人特別喜歡選擇傍晚搭船。夕陽逐漸落下時，金色陽光灑在海面和曼哈頓摩天大樓上，整座城市彷彿披上一層金色外衣。對攝影愛好者來說，這也是拍攝紐約天際線最好的時間之一。

渡輪單程約25分鐘，到達史泰登島後，可以直接搭下一班船返回曼哈頓，也可以在碼頭附近稍作停留，再慢慢返程。

史泰登島渡輪位於曼哈頓下城的Whitehall Terminal，4 South Street, New York, NY 10004。民眾可搭乘地鐵1號線至South Ferry站、R/W線至Whitehall Street站，或4、5號線至Bowling Green站後步行前往。

史泰登島渡輪沿途可以欣賞自由女神像、愛麗絲島、布魯克林海岸以及曼哈頓天際線。(記者高雲兒╱攝影)

渡輪單程約25分鐘，到達史泰登島後，可以直接搭下一班船返回曼哈頓。(記者高雲兒╱攝影)