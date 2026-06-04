紐約愛樂公園音樂會 6/9起4區舉行

紐約愛樂樂團每年的盛會「公園音樂會」，將從9日起於布朗士、曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區的四個公園舉行。圖為布碌崙展望公園表演現場。(記者馬璿／攝影)

紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)每年的盛會「公園音樂會」(Concerts in the Parks)，將從9日起於布朗士 、曼哈頓 、布碌崙 (布魯克林)、皇后區的四個公園舉行，並於14日在史泰登島加辦免費室內音樂會。

本屆公園音樂會由香港裔指揮家陳以琳(Elim Chan)執棒，首席大提琴手布雷(Carter Brey)擔綱演出聖桑(Saint-Saëns)「第一號大提琴協奏曲」，並加演柯普蘭(Aaron Copland)、拉威爾(Maurice Ravel)等人樂曲，且每場演出結束後均設有煙火表演。

演出時間表如下：9日布朗士范科特蘭特公園(Van Cortlandt Park)的閱兵廣場(Parade Ground)、10日曼哈頓中央公園大草坪(Great Lawn)、11日皇后區康寧漢公園(Cunningham Park)193街球場、12日布碌崙展望公園(Prospect Park)舉行。

14日另於史泰登島聖喬治劇院(St. George Theatre)舉行免費室內音樂會，由樂團音樂家演奏莫扎特(Mozart)與布拉姆斯(Brahms)的單簧管五重奏，入場免費，但須事先登記索票。

主辦單位建議民眾最晚於晚間8時開演前兩小時抵達，以便挑選理想位置。草坪座位不設預約，依先到先得原則開放。入場可攜帶野餐墊及低矮沙灘椅，隨身包限帶尺寸不超過12×12×6吋的全透明袋，或尺寸不超過4.5×6.5吋的非透明手拿包或腰包。冷藏箱、一般椅子、酒精飲料及玻璃容器均不得攜入。

現場設有無障礙專區，有需要的民眾可致電(212)273-6181或發送電郵至[email protected]洽詢。若因天氣因素取消演出，民眾可致電公園熱線(212)875-5709，或關注紐約愛樂官方社群媒體，亦可至nyphil.org登記訂閱天氣警報通知。

紐約愛樂公園音樂會系列自1965年開始舉辦，至今已成為紐約夏季文化生活的重要組成部分，深受市民喜愛。