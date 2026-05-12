發掘「生活中的中華文化」 美國味全繪畫賽啟動

「我生活中的中華文化」美國味全繪畫比賽徵稿，掃描官網二維碼上傳作品或了解更多活動詳情。(主辦單位提供)

為鼓勵青少年透過藝術發掘與傳承中華文化，世界日報 與美國味全公司共同主辦的「2026美國味全繪畫比賽 」已啟動。今年比賽主題為「我生活中的中華文化」(Chinese Culture in My Everyday Life)，邀請全美18歲以下的年輕藝術家，觀察並描繪身邊的傳統文化元素，展現生活中蘊藏的東方美學與人文情懷。

中華文化潛藏在日常生活的各個角落。無論春節門上的春聯、唐人街的熱鬧景象、端午節 飄香的粽子，還是阿嬤泡的一壺茶、廟會裡的舞龍舞獅，或者媽媽衣櫃中那件優雅的旗袍，都值得孩子們用畫筆記錄。主辦方美國味全希望透過這次比賽，引導參賽者用心發掘身邊的傳統之美，讓更多人看見屬於自己家族與社區的文化故事。

比賽分為三個組別：幼童組(4歲至未滿9歲)、高童組(9歲至未滿14歲)及青少年組(14歲至未滿19歲)，全美符合年齡條件的學生均可參加。

作品規格方面，可選擇橫版(14吋寬 x 11吋高)或豎版(11吋寬 x 14吋高)。參賽作品限彩色，可使用鋼筆、鉛筆、蠟筆、炭筆、油彩、丙烯、水彩或混合材質等傳統媒介，惟不接受數位創作或照片形式之作品。實體提交作品背後或電子提交表單上需註明姓名、出生日期、電話、地址及參賽組別等資訊。主辦單位特別提醒，所有作品必須為原創，嚴禁抄襲、臨摹、冒名頂替或重作，違者除自負法律責任外，將取消資格並追回已發獎項。參賽作品版權歸

屬於世界日報及美國味全公司。

為獎勵優秀創作，獲勝者將獲得豐厚的獎金，每組第一名可獲得元350，此外第二、第三、第四名及佳作獎也會獲得獎金與獎狀獎勵。同時，本次活動另設新星獎獎狀，作為對有潛力的作品的認可與鼓勵。

活動截止日期為2026年6月30日(周二)。參賽者可選擇以下兩種方式提交作品：

1. 數位投稿：掃描二維碼，依步驟上傳作品或了解更多活動詳情，同時可於網頁欣賞歷年優秀作品。

2. 實體投稿：郵寄至世界日報活動組(地址：141-07 20TH Ave, 2nd floor,Whitestone NY 11357)。如需退還畫作，請務必附上回郵信封(內含回郵地址、聯絡方式及郵票)。

主辦單位期盼透過本次繪畫比賽，激發年輕世代的創意潛能，加深對中華文化的認同與熱愛，並在藝術創作的道路上持續探索與成長。更多比賽詳情，可洽世界日報活動組，電話：(718)746-8889 ext. 213。歡迎全美青少年踴躍參賽，一起用畫筆記錄生活中的文化故事。