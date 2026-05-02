紐約佛光山慶佛誕 活動5月起跑

紐約佛光山近期舉行「2026慶佛誕系列活動」記者會，宣布5月起在時代廣場、法拉盛社區及紐約道場等地舉辦浴佛、講座、園遊會及音樂會等活動。（記者戴慈慧/攝影）

紐約佛光山與國際佛光會紐約協會今年佛誕節暨母親節 系列活動，將自5月2日(周六)起陸續展開，內容包括時代廣場浴佛、社區浴佛、文化講座、園遊會、弘法特展及林肯中心音樂會等。

今年適逢佛光山開山60周年及星雲大師百年仰望系列活動，紐約道場將以「人間佛教」為主軸，安排多項面向社區的活動。主辦單位表示，系列活動希望透過浴佛、講座、展覽與音樂會等多樣形式，讓民眾接觸佛教文化。

系列活動首場將於5月2日上午11時至下午4時30分，在曼哈頓時代廣場46街與第七大道交會處舉行「慶佛誕」。紐約佛光山表示，這是該道場第三年在時代廣場舉辦浴佛活動，今年活動將與紐約佛教聯合會(BCNY)合作，邀請漢傳、南傳、藏傳等不同佛教團體參與，現場規畫浴佛儀式、和平祈願、文化演出及禪修體驗。

5月3日(周日)下午1時至3時30分，紐約道場將舉辦文化講座，邀請舞蹈家、金馬獎影后江青分享藝術生涯與人生經驗。5月10日(周日)母親節當天，活動將移至法拉盛三福大道(Sanford Ave)社區，舉行「雲水浴佛暨慶祝母親節」，時間為上午10時至下午4時。

5月16日(周六)下午2時，紐約道場將舉辦「北美弘法特展」開幕式，並配合全球同步抄經活動。5月17日(周日)上午11時至下午3時，則舉行「三好園遊會」，內容包括素食市集、文化表演及摸彩活動。5月31日(周六)上午10時起，紐約道場將舉辦浴佛法會與佛光成年禮。

系列活動壓軸為6月7日(周六)晚間7時30分在林肯中心愛麗絲塔利音樂廳(Alice Tully Hall)舉行的「仰望星光：和平與希望音樂會」。音樂會將邀請紐約愛樂、紐約大都會歌劇院相關音樂家、百老匯歌手及佛光合唱團參與演出。

紐約佛光山地址為154-37 Barclay Ave., Flushing, NY 11355、電話為(718)939-8318、網站www.fgsny.org。活動資訊可向紐約道場查詢。