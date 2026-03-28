大都會拉斐爾展 230作品是美國最大規模

大都會藝術博物館將29日(周日)起將舉行「拉斐爾：崇高詩意」(Raphael: Sublime Poetry)，展出230件來自60多家博物館、美術館及私人收藏的拉斐爾作品，為拉斐爾作品首次在美國大規模集中亮相。(大都會博物館提供，Eileen Travell／攝影)

大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)特展「拉斐爾：崇高詩意」(Raphael: Sublime Poetry)將於29日(周日)開幕，展至6月28日(周日)，展出230件來自60多家博物館、美術館及私人收藏的拉斐爾作品，為拉斐爾作品首次在美國大規模集中亮相。

大都會博物館館長霍萊因(Max Hollein)表示，這是「美國以這種方式欣賞拉斐爾作品的畢生難逢的機會」，強調這類大型展覽在本代及下一代都不會再出現。展覽涵蓋拉斐爾短暫一生中的創作歷程，從鄉村教堂的祭壇畫到梵蒂岡 宮殿的大型壁畫，呈現他塑造義大利 文藝復興及西方藝術的過程。

展覽依時間順序編排，從烏爾比諾(Urbino)的早期創作，到佛羅倫斯與羅馬教廷的作品。展廳牆面以冷色藍色設計，營造出穿行昏暗小教堂的氛圍。展品包括拉斐爾的首個獨立委託作品，以及被公認為盛期文藝復興代表作的「草地中的聖母子與幼年施洗者約翰」(The Alba Madonna)。

由於梵蒂岡壁畫無法移動，展覽尾聲設置空白展室，以投影輪播拉斐爾最著名的壁畫作品，呈現原尺寸效果。最後展出三件由西班牙國王菲利普二世收藏的大型掛毯，首席策展人班巴赫(Carmen Bambach)表示，這些作品此前從未在馬德里以外展出。

拉斐爾是義大利文藝復興時期最重要的藝術家之一，雖然只活了37年，卻迅速崛起成為與達文西與米開朗基羅齊名的大師。拉斐爾在羅馬教廷的最後十年創作極為高產，他的畫作與設計作品曾長期被視為藝術完美典範。

拉斐爾所代表的義大利文藝復興時期典範與西方油畫的寫實、透視和人體造型理論，也成為後來中國「西畫運動」與中國近現代油畫引介的精神典範之一。在五四新文化運動時期，康有為曾以文藝復興畫家如拉斐爾的寫實與結構作為西方美術典範，主張引進寫實技法以改革中國傳統畫法。

博物館會員及贊助人目前已可預覽部分展出內容，博物館在24日、26日、27日和28日安排了會員預覽日，無需預約時間限制，先到先進場。