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周末好去處╱惠特尼雙年展、布碌崙大橋公園5K跑

記者胡聲橋整理
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2026年惠特尼雙年展

2026年惠特尼雙年展即日起在惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)開幕，匯集了56位藝術家的作品，他們透過藝術表現探索了從人工智慧信仰體系到氣候危機和地緣政治權力等諸多議題。參展藝術家除了來自美國25個州外，還包括來自阿富汗、智利、伊拉克、沖繩、菲律賓、波多黎各和越南的藝術家，均為曾受到美國勢力影響的國家。惠特尼雙年展自1932年以來以各種形式舉辦，至今已展出超過3600位藝術家的作品。活動網址https://whitney.org/exhibitions/2026-biennial

布碌崙大橋公園5K跑

布碌崙(布魯克林)大橋公園5K跑是一項免費的每周活動，在周六上午進行5公里步行或慢跑，同時也歡迎民眾擔任義工。活動地點是位於紐約州布碌崙弗曼街(Furman Street)的布碌崙大橋公園一號碼頭(Brooklyn Bridge Park Pier 1)。5公里路線蜿蜒穿過公園，集合地點在花崗岩展望台階(Granite Prospect Steps)旁。每周跑步後，活動參與者都會在一號碼頭涼亭咖啡館小聚。參加者須事先在線上註冊，註冊後收到的一個專屬條碼將用於記錄時間和成績，活動網址為parkrun.us/brooklynbridge/

大都會博物館馬年主題文物展

為了慶祝農曆馬年，大都會博物館正在舉辦一個以馬為主題的文物展，展示文物都是大都會博物館館藏作品。馬在中國文明中經久不衰，在中國古代，馬車是軍事將領和社會精英的交通工具，到了唐朝，高大健壯的駿馬象徵著帝國的強大。在中國民間文化中，馬是最受推崇的動物之一，在精神領域，馬是神靈的坐騎，被認為能為家庭帶來歡樂、庇佑和繁榮。本次展覽展出了一系列精美的陶瓷、玻璃、玉器、金屬和木版畫作品，有興趣者可至網址metmuseum.org/exhibitions/celebrating-the-year-of-the-horse查詢詳情。

皇后區牙買加灣社區清潔活動

洛克威永續發展與公平倡議(Rockaway Initiative for Sustainability and Equity，簡稱RISE)組織了21日(周六)牙買加灣清潔活動，這次清潔活動主要是在皇后區洛克威(Rockaway)牙買加灣沿岸撿拾垃圾。該組織鼓勵當地居民參與這項環保活動。該組織稱，身為洛克威的居民，大家都有責任為保護海灣環境盡一份心力，造福自己和所有野生動物。這次活動的時間是從當天上午10時到中午12時，集合地點在杜博斯角野生動物保護區(Dubos Point Wildlife Sanctuary)De Costa大道交65街處，活動網址為riserockaway.org/rise/events/#fall-dune-planting_4

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