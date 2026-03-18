「中國搖滾第一女聲」羅琦 21日舉辦歌友會

「羅琦歌友會」將於3月21日(周六)在布魯克林演出。(主辦方提供)

在中國搖滾樂壇中，獨特的羅琦是一代人的搖滾記憶，也是華語樂壇不可複製的傳奇之聲。「羅琦歌友會」將於3月21日(周六)在布魯克林 演出。

羅琦曾被譽為「中國搖滾第一女聲」，有穿透力驚人的嗓音和金屬光澤般的音色，是中國搖滾音樂史上特別的一筆，她的音樂和人生經歷都極具傳奇色彩。

從《隨心所欲》的肆意吶喊，到《我沒有遠方》的坦蕩深情，再到被無數人反複播放的《回來》。她的音樂，不只是旋律，是青春，是失去，是重生，是每一個不肯妥協的瞬間。

這一次，她在紐約，舉辦這場為粉絲而設的專屬歌友會。不再只是耳機裡的聲音，不再只是遙遠舞台上的身影。她的現場，是情感的徹底釋放，是歲月洗練後依然蓬勃的生命力。

本次歌友會由 LSM Entertainment 樂夢娛樂、Dreamer Music Studio 、xxinity.official聯合出品，由製作人 Tongxu Wei 統籌呈現，由Dreamers 樂隊擔任現場樂隊，為歌友帶來一場獨具匠心的音樂盛宴。

演出地點：The Wood Shop

21a Meadow St, Brooklyn, NY 11206

演出時間：2026年3月21日(周六) 19:30

入場時間：18:30 (VIP)/ 19:00 (GA)

票價：普通票 58 美元，VIP 票 88 美元

購票連結：https://mp.weixin.qq.com/s/cTdZ-P1NuFl2tyFOtYAtGg