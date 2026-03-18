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北美盃擊劍賽 13歲王孟迪逆轉勝奪花劍金牌

記者戴慈慧／紐約報導
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王孟迪於劍道上進行攻擊動作，強調手眼協調與距離掌握，是花劍比賽致勝關鍵。（記者許振輝 / 攝影）
王孟迪於劍道上進行攻擊動作，強調手眼協調與距離掌握，是花劍比賽致勝關鍵。（記者許振輝 / 攝影）

來自皇后區法拉盛的王孟迪(Mendy Wang)，近日在美國擊劍協會(USA Fencing)主辦的北美盃(North American Cup)賽事中，奪得12歲組男子花劍金牌，成為全國冠軍。這也是他所屬劍館成立以來首度在該級別賽事中奪冠。

王孟迪在訓練中專注出劍。（記者許振輝 / 攝影）
王孟迪在訓練中專注出劍。（記者許振輝 / 攝影）

現年12歲、即將滿13歲的王孟迪，自四年前開始接觸擊劍。他表示，自己會投入這項運動，是因為看著長年練擊劍的爸爸練習，在耳濡目染之下逐漸產生興趣，也在父親支持下踏上訓練之路。

教練指出，王孟迪對擊劍的熱情與投入，是他進步快速的關鍵之一。擊劍不僅是體能運動，更高度仰賴協調性與判斷力，需要在瞬間做出攻防判斷，並精準控制動作。

王孟迪手持面罩與花劍面對鏡頭，年紀雖輕，已在全國賽事中嶄露頭角。（記者許振輝 /...
王孟迪手持面罩與花劍面對鏡頭，年紀雖輕，已在全國賽事中嶄露頭角。（記者許振輝 / 攝影）

王孟迪主攻的「花劍」是擊劍三大項目之一，需穿著金屬電衣，僅限刺中軀幹部位才算有效得分，規則嚴謹、技術門檻高。教練表示，相較其他劍種，花劍對節奏、距離與判斷要求更高，因此被認為是技術性最強的項目之一。

王孟迪與教練Fabian Andres Parra Collazos(左)與Ja...
王孟迪與教練Fabian Andres Parra Collazos(左)與Jay Wang(右)。（記者許振輝 / 攝影）

談到此次奪冠過程，教練透露，比賽一路並不輕鬆，尤其在半決賽中一度陷入劣勢。當時王孟迪以12比14落後對手，對方已取得賽點，形勢十分危急。然而他在關鍵時刻穩住心態，連續追回三分，最終以15比14完成逆轉勝。

「那一刻真的很關鍵，壓力非常大，但他頂住了，」教練說，「整個團隊都非常激動，現場幾乎沸騰。」

王孟迪回憶奪勝瞬間時表示，自己當下沒有特別緊張，只是專注在「把每一劍打好」，比賽結束時忍不住大喊慶祝，「真的很爽！」他笑說。

進入決賽後，王孟迪延續氣勢，以15比8擊敗來自加州的對手Andrew Park，順利摘下金牌。這場勝利也為他12歲的擊劍生涯劃下亮眼句點，恰逢他13歲生日前夕，更具紀念意義。

教練表示，俱樂部成立約四年，從第二年開始帶學生參加全國性賽事，包括夏季全國賽(Summer Nationals)與北美盃，此次奪冠是團隊首次在該級別登頂，對整體發展具有重要里程碑意義。

除了技術與成績外，王孟迪也談到自己對擊劍的感受。他坦言，實際對戰時仍會有些微疼痛，但已逐漸習慣，反而覺得這項運動「很刺激」。教練也補充，擊劍是少數可持器械對抗的運動，帶來獨特的對戰體驗。

對於未來，王孟迪表示將持續投入訓練，並想往職業選手方向努力。

隨著華裔青少年在體育領域表現日益亮眼，王孟迪的奪冠也為紐約華人社區再添佳績。教練表示，未來將持續培養更多年輕選手，讓他們在全國甚至國際舞台上發光。

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