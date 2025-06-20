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周末好去處／雀兒喜音樂節家庭日、總督島門廊狂歡節

記者許君達整理
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華盛頓廣場公園大樹奇蹟

曼哈頓華盛頓廣場公園是紐約著名的文化地標之一，但也許很多人不知道，公園內有一棵樹齡超過300年的英國榆樹(English Elm)，是紐約最古老的樹木之一。而「華盛頓廣場公園生態計畫」(Washington Square Park Eco Projects)將於22日(周日)舉辦一場「大樹奇蹟」(Tree Wonder)特別活動，由一名藝術家帶領，在這株傳奇大樹下集體繪畫。活動免費，主辦方將提供畫筆和紙張，適合所有年齡段參加。時間為當日上午11時30分至下午1時，集合地點靠近廣場西北角。

雀兒喜音樂節家庭日

雀兒喜音樂節(Chelsea Music Festival)將於21日(周六)在紐約瑞士文化中心(Swiss Institute)舉辦一場「家庭時光」開放日活動，邀來自瑞士的音樂組合N'imPorte Quoi舉辦一場專為兒童設計的互動式表演。表演結束後，參與的家庭將在音樂家的帶領下體驗可穿戴樂器的製作，探索身體、聲音與動作之間的關係。活動免費，時間是上午10時至中午11時30分，地址為曼哈頓聖馬可坊(Saint Marks Place)38號，預約網址https://reurl.cc/RY5lLD，兒童必須在家長的陪同下才能參加。

總督島門廊狂歡節

總督島定於21日舉辦的門廊狂歡節(Porch Stomp)將邀請數十個民間音樂團隊上島，將島上諾蘭公園(Nolan Park)的歷史門廊作為公共表演和互動的空間，結合音樂會、工作坊和開放式即興演奏的形式，打造一場別具一格的公眾藝術體驗。屆時參演的音樂包括傳統民謠、鄉村音樂、藍調等多種類型。活動免費參與，時間是上午11時至下午6時，渡輪乘坐地點位於曼哈頓最南端的炮台海事大樓(Battery Maritime Building)處。

哈德遜河夏季釣魚

哈德遜河內生活著超過200種魚類，其中位於河口地帶的曼哈頓沿岸就有至少85種。市公園局將在21日舉辦釣魚體驗活動，適合五歲以上的所有人群參加，屆時將為所有參與者提供裝備和現場指導，但本著生態友好的原則，釣到的魚不能帶回家。活動免費參加、無需提前報名，但裝備有限，先到先得。時間是21日上午11時至下午3時，地點為哈德遜河公園51號碼頭，未成年兒童必須在監護人陪同下參與。

曼哈頓 釣魚

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