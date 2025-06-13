周末好去處／海港博物館免費攝影展、布朗士波多黎各日遊行

紐約海港博物館免費攝影展

本周末造訪紐約海港博物館(Seaport Museum)的家庭，將可以參觀館內舉辦的全新「海事之城」(Maritime City)攝影展，欣賞有關紐約市和海港的歷史和當代攝影作品，當中有收藏著名研究人員肯尼迪(Thomas W. Kennedy)、以及商業攝影工作室霍爾父子(George P. Hall & Son)的大量玻璃底片，屆時參觀者還可動手進行藝術創作。活動將在6月14日(周六)、15日(周日)上午11時至下午4時30分間舉行，入場免費，地址是Water街207號，如遇惡劣天氣，將會移至室內。

布朗士 波多黎各日遊行

今年的布朗士波多黎各日花車遊行將在14日(周六)舉行，以「團結更強大」(United We Are Stronger)為節慶主題，展現豐富的文化和社區精神，屆時有多輛裝飾精緻的花車、古董車、以及來自汽車俱樂部成員的參加，遊行也旨在表彰為布朗士區做出卓越貢獻的個人和組織。遊行將於當日上午11時開始，地點是The Grand Concourse，於165街和Mount Eden路口之間。

布碌崙 雞尾酒快閃活動

義大利利口酒品牌Italicus即日起至本月15日(周日)，將於布碌崙(布魯克林)的Time Out Market舉行雞尾酒快閃活動，用冰涼的酒精飲料迎接夏天的到來。主辦方將此活動命名為「Italicus Terrace Takeover」，現場可品嘗到的經典雞尾酒包括桃紅葡萄酒、桃子草莓泥調製的冰凍酒、以及百香果瑪格麗特、濃縮咖啡馬丁尼等，甚至還有酒味十足的冰淇淋。快閃活動均為免費入場，地址是布碌崙Water街55號，需前往https://shorturl.at/gIq4N預約入場票。

皇后區免費生態藝術與表演工作坊

蘇格拉底雕塑公園(Socrates Sculpture Park)將在13日(周五)、14日(周六)舉辦免費的生態藝術與表演工作坊，由「舞動人民」(Dance to the People)的杜阿爾特(Maira Duarte)主持，參與者屆時將探索自然界的動態，利用再生材料製作可穿戴的藝術作品。主辦方歡迎民眾自行攜帶創作材料，如破洞衣物、或家中多餘的襪子、塑膠餐具、紙板等。活動時間均為上午11時至下午1時，地址是長島市 Vernon Boulevard 32-01號。