周末好去處／梅西百貨花卉展、全美最大美食節登場

梅西百貨 花卉展 獻禮春季

位於曼哈頓 先驅廣場(Herald Square)的梅西百貨將於即日起舉辦第50屆花卉展，主題為「綻放花之夢」(Floral Dreams Unfold)，民眾可以免費入場，無需預約。展覽自百貨公司外部櫥窗開始，展示與當季時尚結合的華麗花卉裝置，而店內也四處放有螺旋的花卉裝置、修剪成變色龍形狀的綠植雕塑等等。此外，訪客也可以與多個數位裝置互動，或選購限量的花卉展主題商品，為參觀者帶來多感官的藝術享受。

全美最大美食節Smorgasbord 全市三地舉行

作為全美最大的露天美食節，Smorgasburg將於即日起，在紐約市的每個周末開展；本次美食節將帶來超過70家來自世界各地的美食攤位，包括香氣四溢的衣索比亞燉菜、夏威夷風味的街頭小吃等，滿足各種口味的需求。美食節舉辦地點為每周五於曼哈頓世貿中心(World Trade Center)、周六於布碌崙 威廉斯堡的瑪莎約翰遜州立公園(Marsha P. Johnson State Park)、每周日則在布碌崙展望公園(Prospect Park)，營業時間均為上午11時至下午6時。

傳奇街頭藝術家班克斯作品 曼哈頓展出

來自英國的神秘街頭藝術家班克斯(Banksy)於2013年在布碌崙(布魯克林)創作的經典作品「Battle to Survive a Broken Heart」，描繪了一顆貼有繃帶的紅色心形氣球，象徵著愛情的脆弱與修復，由於作品原繪製在一座倉庫的牆面上，規模尺寸均相當重磅。目前，該作正在曼哈頓下城的布魯克菲爾德廣場(Brookfield Place)冬季花園展出，展期至5月21日止，免費對公眾開放，是近距離欣賞這位神秘藝術家經典之作的難得機會。

米雪兒·歐巴馬著名肖像畫展出

惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)將於即日起舉辦美國知名畫家雪拉德(Amy Sherald)在紐約的首個美術館展覽「American Sublime」，9日(周五)晚5時至10時，以及11日(周日)全天可免費觀看。展覽中最受矚目的作品之一是雪拉德為前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)所繪的肖像畫，該畫作打破了傳統肖像畫的規範，呈現出歐巴馬的優雅與內省，成為當代美國藝術的重要象徵。