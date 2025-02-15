布碌崙貝瑞吉節日屋 情人節裝飾吸愛侶朝聖

帶著12歲愛犬Jammy的亞裔夫妻Adan Policarpio和太太Luraine May Policarpio慕名而來，兩人是彼此初戀，在經歷超過七年的遠距離後終於結為連理，如今在美共築溫暖的三口之家。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉居民簡森(Roy Jensen)每逢節慶，便會在自家前院擺上玲琅滿目的裝飾，該「節日屋」(The Holiday House)成為當地社區的一大樂趣。今年的西洋情人節 也不例外，簡森自元旦起至本月14日換上滿布愛心、花束等充滿浪漫氛圍的裝飾，供民眾自由合影留下紀念。

今年的情人節，簡森也購置兩尊貝蒂娃娃(Betty Boop)雕像，增加浪漫愛情的氛圍。(記者馬璿／攝影)

今年59歲的簡森自小就對以聖誕燈飾聞名的戴克高地(Dyker Heights)社區深深著迷，居民各出奇招將自家妝點成佳節亮點，讓他難以忘懷。自1989年購買這棟位於79街的房屋後，簡森透過裝飾房屋重新燃起了對園藝與景觀設計的熱情，每年甚至花費超過15萬元。自從該房屋在社群媒體上掀起轟動後，還曾在萬聖節時迎來超過萬人朝聖。

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉居民簡森(Roy Jensen)每逢節慶，便會在自家前院擺上玲琅滿目的裝飾，該「節日屋」(The Holiday House)成為當地社區的一大樂趣。(記者馬璿／攝影)

今年的情人節，簡森也購置兩尊貝蒂娃娃(Betty Boop)雕像，增加浪漫愛情的氛圍，吸引許多情人與家庭到此朝聖。其中，一對帶著12歲愛犬Jammy的夫妻Adan Policarpio和太太Luraine May Policarpio便慕名而來。兩人去年聖誕節 就曾造訪此地，在情人節裝飾即將收官之際，他們也沒有錯過難得的機會。

Adan與太太Luraine是兒時好友，自2004年就透過家人在菲律賓結識，直到2016年才正式交往成為情侶，為彼此的初戀。但由於男方家人在美，Adan長期往返菲律賓與美國兩地，兩人交往多年一直維持遠距離，他們回憶過程也表示相當不容易，一度因為未來的不確定性差點分手。「遠距離加上時差真的讓我們很掙扎，但持續溝通和信任讓我們願意努力克服重重困難，」Luraine坦言。

除了遠距離之外，家人也曾對這段感情表示擔憂，加上七年之癢的俗語，讓他們一度以為這段感情即將走向盡頭。但對彼此的強烈情感和共同信仰，讓他們在2020年決定訂婚，攜手走向更長遠的未來。然而，疫情 的衝擊讓他們不得不再次分隔兩地，好不容易待疫情趨緩後才終於相聚，成功在2023年結為倫理並搬來紐約。如今的他們不只擁有穩定的生活，不論去哪旅行都有愛犬陪伴，盼三口之家能繼續創造更多美好回憶。