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周末好去處／新年去布朗士參與星夜天空創作

記者高雲兒／紐約報導

布朗士星夜天空創作

布朗士的波丘園(Wave Hill)將於4日(周六)和5日(周日)舉辦「星夜天空創作」活動，邀請市民探索夜空的魅力。活動從上午10時開始，至下午1時結束，免費參與但需支付公園入場費。活動設有創意環節，參加者可在專業指導下製作光盒藝術，捕捉星空與星座的迷人景象，並學習相關的天文知識。此外，上午11時30分，Gund劇院將舉辦節日靈感的親子故事時間，為家庭活動增添溫暖氛圍。活動適合四歲及以上人群參與，集合地點為波丘園，地址：西249街和獨立大道(Independence Avenue)交界處。

布碌崙大橋公園溜冰

布碌崙(布魯克林)大橋公園的羅伯林(Roebling)溜冰場將開放至次年2月2日(周日)，歡迎市民在冬季體驗滑冰的樂趣。活動每日開放，其中周一至周四的開放時間為下午2時至晚上9時，周五至周日為上午10時至晚上10時。每場滑冰時間為60分鐘，票價為每人10元，滑冰鞋租金為7元，頭盔租金為3元，滑冰輔助器租金為5元。此外，布碌崙居民在周日上午10時至11時和周一下午5時至6時的特定時段可享受免費滑冰福利，需持有效地址證明現場預訂。冰場位於羅伯林廣場(Emily Warren Roebling Plaza)。

曼哈頓巴黎聖母院展覽

位於曼哈頓的聖約翰大教堂(The Cathedral Church of Saint John the Divine)將從即日起至1月31日(周五)提供沉浸式展覽 「巴黎聖母院：擴增實境展覽」。這場展覽以尖端的擴增實境技術重現巴黎聖母院850年的輝煌歷史，帶領參觀者穿越時空，深入探索這座傳奇建築的故事。展覽還原了2019年巴黎聖母院大火事件，呈現了教堂倖存的奇蹟。展覽時間為周一至周六上午10時至下午5時，周日中午12時至下午4時。票價為成人25元，兒童10元。地點是1047 Amsterdam Avenue。

曼哈頓薑餅烘焙賽

紐約市博物館(Museum of the City of New York)即日起將舉辦「薑餅紐約：大區烘焙賽」至1月12日(周日) ，與市民探索薑餅藝術的無窮魅力。活動每日從上午10時至下午5時開放，包含在博物館入場費內，適合五歲及以上觀眾參與。活動主題為 「標誌性紐約」，來自五大區的烘焙師受邀創作以其社區、鄰里或區域特色為靈感的薑餅建築或景觀模型。這些作品展現了紐約各地的獨特魅力，讓參觀者通過薑餅藝術重新認識這座城市的多樣性和創造力。活動地點為紐約市博物館，地址是曼哈頓第五大道1220號。

曼哈頓 巴黎聖母院 租金

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