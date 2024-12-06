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日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

周末好去處／曼哈頓華埠少年籃球訓練營 免費指導

記者劉梓祁╱紐約報導

由紐約尼克隊(New York Knicks)和市公園局(NYC Parks)合作舉辦的籃球訓練營，將於7日(周六)下午1時在華埠旁史密斯康樂中心(Alfred E.Smith Recreation Center)舉辦，為8至10歲的青少年提供學習專業籃球的機會。主辦方表示，到場孩童將通過一系列訓練提高技術，且無論其技能水平如何，都能得到針對性指導並有機會參與比賽。該訓練營旨在教授基本技巧，以及培養團隊合作能力，通常由前球員或教練指導。本次活動免費，參與家庭需提前報名，詳情可參考https://shorturl.at/E4VLI。

法拉盛與藝術家漫步對話

由市府公園藝術項目(Art in the Parks)和皇后區法拉盛草原可樂娜公園聯盟(Alliance for Flushing Meadows Corona Park)舉辦的藝術家漫步與對話活動，將在7日(周六)下午2時邀請本年藝術補助得主Annalisia Iadicicco和Drew Seskunas進行講座。此活動將從大衛丁金斯廣場(David Dinkins Circle)開始，並在紐約科學館(New York Hall of Science)附近結束。參加者將有機會與藝術家面對面交流，並欣賞他們的公共藝術作品，如以回收汽車零件製作的英雄雕塑。活動詳情可參考https://shorturl.at/FxHWW。

布碌崙海洋公園聖誕燈光節

布碌崙(布魯克林)海洋公園聯盟(Marine Park Alliance)將於7日(周六)上午11時至下午2時，在園內在園內卡羅社區中心(Carmine Carro Community Center)舉辦聖誕燈光節，活動現場將設有多個手工藝攤位，讓家庭成員一起製作節日裝飾品。此外，裝扮聖誕老人將現身現場，歡迎孩子們與他合影留念。主辦方表示，此次活動免費開放，適合所有年齡層的居民參加，是與家人共度美好時光的理想選擇，詳情可參考https://shorturl.at/bAxbP。

●史泰登島聖誕節假日市集

史泰登島託滕維爾的會議廳公園(Conference House Park)將於8日(周日)上午11時至下午4時舉辦聖誕節假日市集，現場將匯聚多家攤位，提供各式獨特的手工禮品，包括手工製作的玻璃飾品、自然元素裝飾品、手工珠寶、手織圍巾及各類配飾。此外，市集設有與聖誕老人合影的環節，以令孩子留下美好的節日回憶。活動期間還將安排現場音樂表演和兒童互動遊戲，並啟動亮燈儀式，標誌著節日季節的正式開啟。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/R9BYu。

聖誕節 布碌崙 法拉盛

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