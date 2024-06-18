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祈福烏和平 林世寶「一祈一繪」紐約東村開展

記者范航瑜／紐約報導
林世寶(左)與本次策展人Kiki(右)。(記者范航瑜／攝影)
林世寶(左)與本次策展人Kiki(右)。(記者范航瑜／攝影)

為祈禱烏克蘭的和平與希望，自俄烏戰爭爆發以來，台灣藝術家林世寶每日為其「一祈一繪 One Painting One Prayer」系列創作一幅畫作，現已達850幅。林世寶日前與紐約咖啡廳Sweet Café合作，在其東村新店舉辦展覽「Art says Hi to You」開幕茶會。

Sweet Café是一家由台灣老闆經營的甜品咖啡廳，首店在法拉盛，如今在紐約東村迎來了第二家新店開幕。本次合作將展出林世寶的六幅作品，涵蓋和平請願、音樂與和平鐘系列，向觀眾傳遞愛與和平的信息。

此次展覽以「Art says Hi to You」為主題，林世寶通過音樂、集結希望與和平鐘三大主題，向觀眾傳遞畫作中的愛與和平之意，期待觀眾以同樣的初心，傳遞愛與和平的溫暖。林世寶透露，今年11月8日，他還將在曼哈頓的教堂舉辦愛與和平的募款晚會。

林世寶去年7月進行歐洲巡迴訪問，造訪義大利、維也納、瑞士和波蘭，並於12月親自前往烏克蘭戰區前線，協助修建受戰火波及的醫院，並為當地孤兒院提供物資。從首都基輔一路向烏克蘭東部行進，他目睹了戰爭的殘酷和破壞的痕跡。

「那兩周，我每天都會被防空警報吵醒。志願者們會帶領大家躲進防空洞，約10到20秒後就能聽到導彈爆炸的聲音，」林世寶說。除了創作畫作，林世寶還參與了烏克蘭的重建工作。他正與當地城市政府合作，回收戰火後的飛彈殘骸，打造一座高達三米的和平鐘。「這座和平鐘是對和平的呼喚，我希望通過藝術的力量，為世界帶來和平與希望的聲音。」

自俄烏戰爭開始以來，林世寶每日花一小時創作一幅小型畫作，如今已積累了850幅。他表示還將持續創作，直至戰爭結束。部分藝術品的銷售收益用於烏克蘭難民援助及人道藝術計畫，林世寶與團隊還購買救護車，送往邊境捐贈。

林世寶與烏克蘭Pervomaysk市長Oleg合影。(受訪者提供)
林世寶與烏克蘭Pervomaysk市長Oleg合影。(受訪者提供)
林世寶與紐約咖啡廳Sweet Café合作，在其東村新店舉辦展覽「Art say...
林世寶與紐約咖啡廳Sweet Café合作，在其東村新店舉辦展覽「Art says Hi to You」開幕茶會。(記者范航瑜／攝影)
林世寶一祈一會和平鐘系列。(受訪者提供)
林世寶一祈一會和平鐘系列。(受訪者提供)
林世寶一祈一會音樂系列。(受訪者提供)
林世寶一祈一會音樂系列。(受訪者提供)
林世寶在烏克蘭孤兒院開設藝術工作坊。(受訪者提供)
林世寶在烏克蘭孤兒院開設藝術工作坊。(受訪者提供)

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