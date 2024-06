祈福烏和平 林世寶「一祈一繪」紐約東村開展

林世寶(左)與本次策展人Kiki(右)。(記者范航瑜/攝影)

為祈禱烏克蘭 的和平與希望,自俄烏戰爭爆發以來,台灣藝術家林世寶每日為其「一祈一繪 One Painting One Prayer」系列創作一幅畫作,現已達850幅。林世寶日前與紐約咖啡 廳Sweet Café合作,在其東村新店舉辦展覽「Art says Hi to You」開幕茶會。

Sweet Café是一家由台灣老闆經營的甜品咖啡廳,首店在法拉盛,如今在紐約東村迎來了第二家新店開幕。本次合作將展出林世寶的六幅作品,涵蓋和平請願、音樂與和平鐘系列,向觀眾傳遞愛與和平的信息。

此次展覽以「Art says Hi to You」為主題,林世寶通過音樂、集結希望與和平鐘三大主題,向觀眾傳遞畫作中的愛與和平之意,期待觀眾以同樣的初心,傳遞愛與和平的溫暖。林世寶透露,今年11月8日,他還將在曼哈頓的教堂舉辦愛與和平的募款晚會。

林世寶去年7月進行歐洲巡迴訪問,造訪義大利 、維也納、瑞士和波蘭,並於12月親自前往烏克蘭戰區前線,協助修建受戰火波及的醫院,並為當地孤兒院提供物資。從首都基輔一路向烏克蘭東部行進,他目睹了戰爭的殘酷和破壞的痕跡。

「那兩周,我每天都會被防空警報吵醒。志願者們會帶領大家躲進防空洞,約10到20秒後就能聽到導彈爆炸的聲音,」林世寶說。除了創作畫作,林世寶還參與了烏克蘭的重建工作。他正與當地城市政府合作,回收戰火後的飛彈殘骸,打造一座高達三米的和平鐘。「這座和平鐘是對和平的呼喚,我希望通過藝術的力量,為世界帶來和平與希望的聲音。」