紐約愛樂戶外音樂會 夏夜回歸

中央公園戶外演唱會。(紐約愛樂提供)

紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)的戶外音樂會回來了,這場免費表演是紐約市 每年夏季的一大亮點。如往年一樣,這個世界知名的管弦樂團將在五大區的公園內演出,此次活動將由非洲裔指揮家威爾金斯(Thomas Wilkins)首次執棒,屆時將以其得天獨厚的優美環境,搭配卓越的音樂以及會後的精采煙火秀,為成千上萬的紐約客帶來難忘又愜意的夜晚。

音樂會結束會有精采的煙火秀表演。(紐約愛樂提供)

康寧漢公園音樂會結束後的煙火,點亮了皇后區的夏夜。(紐約愛樂提供)

開辦60年 1500萬人體驗

紐約愛樂樂團戶外音樂會從1965年開辦以來,已成為紐約夏季最為標誌性的體驗之一,有超過1500萬名觀眾享受過這些精采的演出。戶外音樂會多年由紐約愛樂董事會榮譽主席謝弗(Oscar Schafer)贊助舉行,他於2007年加入紐約愛樂樂團董事會,並在2014年被任命為董事會主席,他與妻子迪迪(Didi)共同捐贈的2500萬元為紐約愛樂樂團歷史上最大的個人捐款。

紐約愛樂「非常年輕作曲家」計畫也會在戶外音樂會上演出。(紐約愛樂提供)

迪迪(Didi)(左)和謝弗(Oscar Schafer)(右)夫妻倆慷慨贊助戶外演唱會多年。(紐約愛樂提供)

67歲非洲裔指揮家首執棒

今年公園音樂會(Concerts in the Park)戶外場次將由曾獲得美國交響樂團聯盟(League of American Orchestras)「金指揮獎」(Golden Baton Award)殊榮的67歲非洲裔指揮家威爾金斯(Thomas Wilkins)首次執棒,他在2015年首次亮相紐約愛樂樂團。新銳小提琴家古斯比(Randall Goosby)也將獨自演奏孟德爾頌(Felix Mendelssohn)的「E小調小提琴協奏曲」,這首被譽為世界「四大小提琴協奏曲」之一的作品,不僅為孟德爾頌最重要的作品之一,也是德國浪漫派誕生以來最華麗的小提琴代表作。

雖然是免費演唱會,但是演出規格卻毫不馬虎。(紐約愛樂提供)

星空下聆聽音樂會,是夏季難忘的回憶。(紐約愛樂提供)

而整個演出節目將以貝多芬(Ludwig van Beethoven)「艾格蒙序曲」(Overture to Egmont)這首為歌德的同名戲劇而作的配樂拉開序幕,這首曲子強而有力的開場象徵著西班牙人的強權統治,以大提琴呈現艾格蒙身為獨立運動領袖的風采,在一小節的暫停代表艾格蒙被處死後,飛快的尾聲響起雄壯的音樂,表現人民對獲得自由的憧憬,最後則在富麗堂皇的凱歌中結束。

民眾聚集在布朗士範考特蘭德公園欣賞音樂。(紐約愛樂提供)

紐約愛樂樂團在布朗士範考特蘭德公園的露天演出。(紐約愛樂提供)

此外,戶外音樂會還將演奏包括艾爾加(Edward Elgar)的「青春魔杖序曲」以及高沙可夫(Rimsky-Korsakov)的「西班牙隨想曲」,另外還有葛萊美提名作曲家西蒙(Carlos Simon)帶來「Four Black American Dances」的紐約首演以及兩位來自紐約愛樂「非常年輕作曲家」(NY Phil Very Young Composer)項目的兩首新作品。

中央公園的場次的參與人數總是最為眾多。(紐約愛樂提供)

布朗士範考特蘭德公園。(紐約愛樂提供)

自備野餐墊食物 早卡位

今年的四個戶外場次分別為11日(周二)晚8時在布朗士 的範考特蘭德公園,可從6035百老匯大道對面的路口前進入;12日(周三)晚8時在曼哈頓中央公園大草坪(Great Lawn),此場次不得攜帶露營椅以及狗狗入場;13日(周四)晚8時在皇后區康寧漢公園,地址為193rd Street Field in Cunningham Park;14日(周五)晚8時則在布碌崙 (布魯克林)的展望公園演出,地點為Long Meadow Ball Fields。

夜空下的展望公園,伴隨悠揚的古典音樂。(紐約愛樂提供)

前來公園的民眾大多準備了豐盛的美食。(紐約愛樂提供)

以上四場活動皆無需門票,免費參加,民眾可帶野餐墊和食物,換上最舒適衣服前往,若想尋求聽音樂絕佳位子,建議提前幾個小時前往。每場戶外音樂會結尾還會有萬眾期待的煙火表演,感興趣的民眾千萬別錯過,更多活動資訊請見https://reurl.cc/AjDqlY。

音樂會結束將會施放精采的煙火秀表演。(紐約愛樂提供)