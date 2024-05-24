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周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展

記者和釗宇整理

大都會藝術博物館本月推出新展「睡美人：重新喚醒時尚」(Sleeping Beauties: Reawakening Fashion)，把沉睡多年的250件1600年至今的各色服裝，重新喚醒展出，展覽至9月初；其中有些物品，正處在微妙的消亡狀態，脆弱到完全無法穿到假人身上展出，只能像睡美人一樣，被放在玻璃棺木，供人觀賞。策展人博爾頓(Andrew Bolton)表示，新展旨在提供多感官體驗，不僅是要你用上視覺，還要用上嗅覺、聽覺，甚至是向來被博物館禁止的觸覺，也都用上。

艦隊周回歸紐約 可登船近距離接觸

第36屆紐約艦隊周(Fleet Week New York)即日起至28日(周二)期間回歸，按照慣例在每年國殤日(Memorial Day)長周末前舉行系列傳統慶祝活動，以宣傳美國海軍(USN)、美軍陸戰隊(USMC)、海岸警衛隊(U.S. Coast Guard)為目的；今年主題為「慶祝為民服務的人」，約2300名官兵將抵達紐約。活動期間，民眾可登船近距離接觸各種軍艦、觀賞艦隊遊行、軍樂隊演出、飛行表演等，體驗軍事文化。更多紐約艦隊周活動詳情可上https://reurl.cc/NQb72p查詢。

砲台公園探索農場、品嘗果實

砲台公園城市農場(Battery Urban Farm)將於25日(周六)下午1時30分至2時30分舉辦活動，邀請少年兒童參觀砲台公園城市農場。參與的兒童可以協助工作人員維護農場裡的植物，品嘗果實，還有可能遇見野生動物。本活動免費，主辦方表示，12歲以下的兒童需要成人陪同，有意參加的民眾可登錄網站https://reurl.cc/LW5kQy註冊報名，並查看更多信息。

曼哈頓商人之家博物館 探索NoHo社區歷史

曼哈頓商人之家博物館(Merchant's House Museum)將於26日(周日)下午1時30分至3時舉辦活動，帶領民眾弄了解19世紀NoHo社區的歷史。1825年伊利運河(Erie Canal)的開通，為紐約市經濟帶來了活力，富有的商人階層攜家帶口逃離了嘈雜、擁擠商業化較高的海港社區，向上城遷移，來到了如今的NoHo社區定居。商人之家博物館將帶領民眾探索19世紀的高端商人社區，體驗當時富人階層的生活狀況。遊客可在商人之家博物館門口集合，活動費用25元，詳情可查看https://reurl.cc/qVnlvy

博物館 曼哈頓 大都會

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