記錄南布碌崙 200肖像畫展出

齊默爾曼邀請布碌崙南區民眾參與免費肖像畫項目，記錄他們對社區的記憶。(齊默爾曼提供)

紐約市 藝術家齊默爾曼(Rusty Zimmerman)去年在布碌崙 (布魯克林)南區推出「免費肖像畫」項目，為社區內的200名居民畫肖像，並請他們口述在當地的生活經歷；歷經一年後，齊默爾曼終於推出展覽「我們是南布碌崙」(We are South Brooklyn)，即日起在日落公園 工業城舉行至3月25日(周一)，邀請民眾觀賞這些以人為出發點，關於當地歷史的故事和記憶。

早在2015年，當時住在皇冠高地(Crown Heights)已六年的齊默爾曼，眼見社區貴族化，展開「免費肖像畫」(Free Portrait Project)項目，邀請當地居民參與；他用了一年時間畫了200名民眾的肖像，期間用錄音機錄下他們對該社區的記憶。

此後他每年持續推出該項目，到各個社區尋找願意參與的民眾；去年他將重心轉移至布碌崙南區，同時為了更深一步了解當時搬入的肯辛頓(Kensington)社區，邀請任何居住在青木墓園(Green-Wood Cemetery)以南的居民參加，最終以抽籤的方式選取200人。

齊默爾曼完成肖像需約四個小時，為了在一年期限內完工，他一周平均需完成17幅畫作，並同時一邊採訪，詢問他們的個人經歷，如描述生命中重要的人、對社區發展的意見等；最終完成並展出了202幅作品，受訪者是來自於日落公園、康尼島、貝瑞吉等社區的民眾，造訪者可通過掃描畫作下方印出的QR二維碼，來聆聽這些口述故事。

「我們是南布碌崙」即日起至3月25日(周一)，在日落公園工業城的第八號建築樓(Building 8)展出，無需入場費；而在作品展出後，受訪者可免費拿回這些語音紀錄、肖像等，留作紀念。