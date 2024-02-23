周末好去處／一起追蹤動物 清理藤蔓

森林公園清理有害藤蔓

皇后區 森林公園(Forest Park)將在本周六即24日進行藤蔓清理活動，參與者們將一邊步行，一遍拔除有害的藤蔓，保證樹木和灌木在春天健康成長，同時也可以提高步道和自然區域的可見性，使遊客更方便欣賞春天的美景。有興趣的民眾可在24日上午10時到12時前往位於森林公園，集結點為公園巷南(Park Lane South)交邁特爾大道(Myrtle Avenue)的入口，活動免費，持續2小時。參與的民眾須穿著保暖衣物和鞋子。活動需要登記參加：www.nycgovparks.org/reg/forest-highland/14660。

兒童博物館 兒童文學坊

史泰登島(Staten Island)兒童博物館將在24日(周六)下午4時至4時45分，舉辦為兒童舉辦的文學戲劇工作坊，該工作坊專為三到八歲的兒童設計，透過戲劇、音樂等將深受孩子喜愛的兒童文學再現，激發他們的想像力和批判性思維。有興趣的民眾可在24日前往Richmond Terrace 1000號。

詳細信息，請登錄www.sichildrensmuseum.org查詢。

紐約國際兒童電影節

位於皇后區的牙買加藝術與學習中心(JCAL)將於24日及25日舉辦紐約國際兒童電影節(New York International Children's Film Festival)，這是一個極具盛譽的電影節，致力於為兒童和家庭呈現來自世界各地的最佳新電影。此次活動將於24日和25日下午12時至3時舉行。

該活動免費，有興趣的民眾可前往牙買加大道161-4號，享受免費電影之旅。

艾莉潭公園動物追蹤

紐約市 非營利組織「城市公園遊俠」(Urban Park Rangers)將在25日(周日)舉辦動物追蹤活動，通過教導民眾辨認動物的足跡、排泄物、食物殘留等等，了解動物的行動範圍、活動模式、食性偏好等信息，從而更深入地理解和學習野生動物的生活方式。此活動免費，有興趣的民眾，可於本周日下午1時到艾莉潭公園環保中心(Alley Pond Park Environmental Center)集合，地址為北方大道228-06號。活動持續一小時。