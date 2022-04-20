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紐約華裔老師出繪本 探索亞裔身分認同及飲食文化

記者鄭怡嫣／紐約報導
繪本「武媽媽的越南煎餅」。(曾珮琪提供)
繪本「武媽媽的越南煎餅」。(曾珮琪提供)

紐約公校華裔老師曾珮琪(Fiona Tsang)聯手她的朋友鄧嘉敏(Victoria Tang)，推出了她們首次創作的繪本「武媽媽的越南煎餅」(Mama Vo's Bánh xèo)，故事講述亞裔學生通過飲食文化探索身分認同的問題，繪本將於4月底預售，並於6月正式發售。

繪本由曾珮琪進行文字創作、鄧嘉敏手繪完成，適合六歲至十歲兒童閱讀，故事講述一位八歲的越南裔男孩麥克斯(Max)將越南煎餅帶到學校用餐時，卻被周遭同學的不解與嘲笑，但最終在同伴的幫助下，他找到了自己的亞裔身分認同，欣賞自身豐富的特色飲食文化。

在布碌崙(布魯克林)任職公校老師、24歲的作者曾珮琪在接受本報專訪時表示，這是她歷時兩年完成的第一本繪本，靈感源自她15年前讀小學時的自身經歷，當時，當她將旺旺仙貝、大白兔奶糖等帶到學校時，也有同學對這些零食感到奇怪和困惑，希望借助繪本，能讓更多的人了解到亞裔文化，也讓亞裔孩子們為身為亞裔並擁有獨特的飲食文化而感到驕傲，而之所以選擇越南裔作為主角，是因為她發現現有的以亞裔為主角的繪本之中，多以中日韓裔作為主要人物，東南亞裔仍然缺乏代表性。

曾珮琪的母親是一位警察，她表示，許多人看待亞裔如同「啞裔」，覺得他們安靜、害羞、恥於表達，但母親恰恰相反，勇於發聲，這也影響了她，在仇恨亞裔犯罪激增的大背景下，她也希望借助繪本傳達身為亞裔想要為自身文化、身分及議題發聲的願景。

繪本將於25日預售，並於6月7日正式發售，之所以錯開「亞太裔傳統月」的5月，曾珮琪說：「是因為每個月都值得為亞太裔慶祝」。

亞裔 越南 公校

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