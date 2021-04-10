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嬌生缺貨 紐約州下周供應減88%

記者金春香／紐約報導
全國嬌生疫苗供應緊缺，紐約州下周該疫苗數量減少88%。（州長辦公室提供）
全國嬌生疫苗供應緊缺，紐約州下周該疫苗數量減少88%。（州長辦公室提供）

嬌生公司疫苗生產遭遇挑戰，預計該公司下周送往全美各地的地疫苗數量將比預計量銳減超過80%，州長葛謨(Andrew Cuomo)9日提醒民眾，紐約州下周獲得的嬌生疫苗數量會減少88%，會在一定程度上影響已經預約的民眾接種；此外葛謨將州內餐廳酒吧11時宵禁令延期至5月6日。

嬌生公司日前表示，將1500萬劑不符合標準的疫苗丟棄，這導致其在接下來一至兩周的疫苗供應出現短缺，將令包括紐約、新州、康州等疫情數字仍較高地方的疫苗接種工作受到影響，很多已經預約的民眾將延遲獲得接種。

據悉加州在本周獲得57萬2700劑嬌生疫苗，但下周只能得到6萬7600劑，德州的嬌生疫苗獲得量會從39萬2000劑減少至4萬6300劑，佛州的獲得量也從31萬3200劑降低至3萬7000劑。

葛謨9日表示，下周紐約獲得的嬌生疫苗數量會銳減88%，僅有3萬4900劑，是紐約單周疫苗獲取數量首次下降，希望嬌生公司早日解決生產問題，以繼續保證更多民眾順利接種。

過去七天內，紐約州共施打140萬劑疫苗，截至9日，州內已經施打超過1100萬劑疫苗，州內已有36%人口獲得至少一劑疫苗接種，有23.1%民眾完成全部劑量的接種；紐約市已有20.6%的民眾完成全部劑量的接種。

州內餐廳和酒吧、以及州府共和黨籍議員一直要求葛謨取消晚11時宵禁，甚至在法院提出訴訟，但葛謨仍決定將宵禁規定延長至5月6日。

此外紐約市衛生局數據顯示，全市新增新冠病毒檢測陽性者中，有近80%都是感染變種病毒，紐約本地變種病毒感染者占45%，英國變種病毒感染者占30%，衛生專家表示，由於變種病毒極強的感染性，雖然疫苗不斷普及，但日前紐約市新冠檢測陽性率仍保持在3%以上，一直難以降低。

紐約州下周獲取的嬌生疫苗將減少88%，圖為紐約市史泰登島的疫苗接種站，醫護人員在...
紐約州下周獲取的嬌生疫苗將減少88%，圖為紐約市史泰登島的疫苗接種站，醫護人員在準備給民眾注射嬌生疫苗。(美聯社)
紐約州下周獲取的嬌生疫苗將減少88%，圖為紐約市史泰登島一間疫苗接種站的嬌生疫苗...
紐約州下周獲取的嬌生疫苗將減少88%，圖為紐約市史泰登島一間疫苗接種站的嬌生疫苗。(美聯社)

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