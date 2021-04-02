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華埠逾百志工 明天助耆老預約打疫苗

記者顏嘉瑩／紐約報導
由多個組織組成的「華埠社區疫苗行動倡議」，將於3日在且林士果免費為居民預約疫苗接種。(記者顏嘉瑩/攝影)
由多個組織組成的「華埠社區疫苗行動倡議」，將於3日在且林士果免費為居民預約疫苗接種。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州接種新冠疫苗擴大至30歲以上，但仍有不少年長者因設備、語言障礙無法預約；由多個曼哈頓華埠組織組成的「華埠社區疫苗行動倡議」(Chinatown Community Immunity Initiative)1日宣布，將有上百位志工於3日(周六)在華埠免費替年長居民預約疫苗接種，讓社區盡快達到群體免疫。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

「華埠社區疫苗行動倡議」為非營利組織WGIRLS、Covid Foundation、華埠共同發展機構、華埠商改區、「歡迎來華埠」等多個組織的志願者組成，集結上百位志工，為年長者預約疫苗接種。

華埠共同發展機構、華埠商改區執行總監陳作舟表示，華埠約有半數年長者無法上網、也不會說英文，目前多在網上預約疫苗接種的方式對該族群不友善，無形中也為預約疫苗增加另一個障礙。

為了幫助不熟悉科技的年長者預約疫苗接種，WGIRLS展開「疫苗媒合」(Vaccine Matchmakers)計畫；WGIRLS成員Alexandra Roth表示，該組織在幫助新澤西州的1萬4000多名年長者成功預約疫苗後，決定擴大服務人群，讓紐約州的年長者也能得到幫助。

市議員陳倩雯則說，下東城和華埠的疫苗接種率約僅18%，遠低於曼哈頓的39%水平，其中市府預約疫苗的平台更增加了低收入社區和老年人的障礙，到社區實際協助預約，將能彌補醫療和溝通上的鴻溝。

Covid Foundation執行董事魏廷宇(Ben Wei)表示，該行動倡議選擇華埠作為首個施行地點，除了當地疫苗接種率低，華埠受疫情影響最早也最嚴重；現在民眾預約施打疫苗又碰上新的挑戰，希望能夠協助居民，早日達到社區群體免疫，盡快協助社區經濟復甦。

該倡議將於3日早上10時至下午3時，在且林士果(Chatham Square)免費為民眾登記預約疫苗接種，民眾可攜帶有照片的ID到場；有意成為志工可在wgirls.org/volunteer-intake上報名；想要為該倡議捐款，則可至www.covidhq.org。

疫苗 華埠 紐約州

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