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研究：手機禁令有助學生專注與社交 無助成績

記者曹馨元／紐約報導
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最新研究顯示，盡管手機禁令對減少課堂分心卓有成效，但對提升學生考試成績的效果微乎...
最新研究顯示，盡管手機禁令對減少課堂分心卓有成效，但對提升學生考試成績的效果微乎其微。(美聯社)

為了改善校園霸凌、課堂分心等情況，紐約州與全美多州一樣於去年推出校園手機禁令。然而，美國國家經濟研究所(NBER)日前發布最新研究顯示，盡管手機禁令對減少課堂分心卓有成效，但對提升學生考試成績的效果微乎其微。

這項研究由史丹福大學(Stanford Universtiy)、杜克大學(Duke University)等多所名校學者共同完成，分析了2019年至2026年間全美逾4萬所學校的數據。研究發現，實施禁令後，課堂上非學術用途的手機使用率從61%驟降至13%。教師們認為教學干擾大幅減少，工作環境變得更專注。

自去年9月開始實施手機禁令以來，紐約州本地調查亦顯示，83%的教職工認為課堂環境更積極正向，學生參與度亦有所提高。多名學校管理者指出，學生們不僅在課堂中更為專注，與同儕及老師間的互動交流增多。

但研究也指，手機禁令對學生考試成績的影響幾乎為零。學者推測，成績受家庭環境、教學品質等多重因素影響，且學生在失去手機後，可能轉而使用筆記型電腦進行非課業活動。

紐約州自禁令實施以來尚未有標準化考試成績來印證這一結果。不過，近年來紐約教育質量長期為華人家長所詬病，2025年屆紐約州畢業率亦出現20多年來最大的同比跌幅。華人家長普遍認為，缺乏客觀的成績評量標準、長期不提高標準化測驗要求，是教育質量下滑的主因。

「如果學生已經在學業上落後太遠，任何干預的效力恐怕有限」，華人家長朱雅婷在X上表示，「這些措施在低年級段才能看到明顯效力，對於那些基礎已經斷層的高年級學生來說，補救將十分困難」。

不過，儘管數據呈現兩極，但教育學教授狄伊(Thomas S. Dee)仍認為這是一份「令人鼓舞」的早期報告。他警告，教育改革往往具有「陣痛期」，不應僅因成績未立即上升或初期紀律挑戰就放棄這項受到廣泛支持的政策。

紐約州 史丹福大學 手機禁令

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