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布碌崙2校加入失讀症教育項目 9月擴至全紐約

記者張心／紐約報導
班克斯承諾，全市每個區都至少設立一所為失讀症孩童量身定制的院校。(截至視訊會議)
班克斯承諾，全市每個區都至少設立一所為失讀症孩童量身定制的院校。(截至視訊會議)

隨著曼哈頓和布朗士區兩所結構化識字學校(Structured Literacy School)試點成功，市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)日前宣布，撥款10萬元幫助布碌崙(布魯克林)第15學區兩所公校加入試點項目，為有失讀症(Dyslexia)和其他語言學習障礙的學生提供專業課程。

市府於去年5月啟動對全市公校生的失讀症篩查，並推出配套特殊教育項目以提供指導協助，希望從根源上解決因讀寫障礙，而造成的青少年犯罪問題，當時作為首批試點的布朗士公立161小學和曼哈頓區公立125小學，為失讀症兒童和其他語言學習障礙的學生提供了專門的課程，並計畫於未來把經驗傳播到全市五大區。

市府規定在今年9月，全市每個行政區都至少要有一所為失讀症孩童量身定制的院校；亞當斯表示，這次選擇布碌崙公立107小學和公立295小學加入試點項目，將失讀症計畫順利推廣到了布碌崙，該區的教育工作者將接受深入的識字教學培訓，並在獨立的班級中，為失讀症學生和患有失讀症風險的學生提供專業指導。

「很多孩子都和當時的我一樣，飽受失讀症煩惱卻不敢表達。這就是為什麼我要將失讀症教育項目放在重點，並且會繼續投資創造上游解決方案，幫助學生健康快樂成長。」亞當斯說。

除了建立結構化識字學校以外，全市40所公校的一至五年級學生都已接受了失讀症篩查，62名學術干預服務(Academic Intervention Service)協調員也在各學區提供服務，為需要額外干預政策的公校提供針對性支持；班克斯承諾，全市每個區都至少設立一所為失讀症孩童量身定制的院校。

教育總監 公校 亞當斯

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