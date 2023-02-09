小班制、特許學校、資優班 市教育總監鬆口

班克斯(發言者)表示，不排除按需求增設資優班。(取自班克斯推特)

州教育廳8日舉辦紐約市 教育預算 聽證會，市教育總監 班克斯(David Banks)面對州參議員劉醇逸、曲怡文的提問，對數據證明全市並不缺乏縮小班級規模相關教育經費的質疑不置可否；此外，班克斯也承認資優班需求存在學區差異，未來考慮按需分配，也並不反對增設特許學校。

這場關於紐約市小學、中學的公校教育預算聽證會，州參議會、眾議會多名議員出席；市教育總監班克斯、市教育局第一副總監韋斯伯格(Dan Weisberg)等接受議員質詢。州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸就「縮小班級規模」提問，指紐約市目前對於該法的實際行動使他不安，擔心班克斯未來難以實現該計畫。

「你不能把責任和工作推給各學區和公校，你才是管理者、負責人。」劉醇逸指，班克斯必須拿出具體計畫，遵守縮小班級規模法規，在規定時間內實現，「不是簡單的發郵件給各校長就完事，應親自走訪學校看如何擴建校舍，內部沒空間就在學校周邊建。」

班克斯回應，以紐約市目前的教育經費，實現班級規模縮小比較困難，「在給我們這個新要求時，並沒有支持資金規定，我們很難辦。」劉醇逸打斷，「我不贊成你和市長亞當斯(Eric Adams)所說，這是項沒有經費支持的任務。」他舉例稱，最新通過的教育經費計算公式，就是為縮小班級規模做支撐。

「我們給了6億預算做這件事，馬上還要再給6億，加起來每年可得到12億支持，還不夠嗎？」劉醇逸說，「請再也不要說沒錢推行縮小班級規模。」班克斯表示，會盡所能實現這個新政策。

州參議員曲怡文就資優班項目詢問班克斯。班克斯指這個議題一些人支持，一些人反對，「所以可能會依不同地區的要求，在歡迎資優班的地方多提供。」

而就許多議員關心的特許學校限制問題，班克斯認為，他個人對此無好惡，全聽家長要求，「如果家長和學生喜歡，當然同意更多特許學校。紐約市的教育發展不是按我的喜好決定，我們聽全市家庭的意見。」