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紐約市可負擔醫療服務 不論身分皆可申請

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市公立醫療系統旗下的NYC Care醫療照護項目，將於今夏啟動全新的全市性宣...
紐約市公立醫療系統旗下的NYC Care醫療照護項目，將於今夏啟動全新的全市性宣傳活動，安排巡迴車走入全市五大區推廣。(紐約市公立醫療系統提供)

紐約市公立醫療系統(NYC Health + Hospitals)宣布，旗下的NYC Care醫療照護項目，將於今夏啟動全新的全市性宣傳活動「Light the Way」，安排巡迴車走入全市五大區推廣；該計畫旨在鼓勵符合資格的紐約市民加入計畫當中，獲得可負擔且便利的醫療服務。

據悉，NYC Care是一項由紐約市提供的醫療服務計畫，不論移民身分或支付能力，只要符合資格就能申請加入；截至目前，NYC Care已有超過13萬名活躍會員，累計提供超過100萬次基層醫療門診服務，而2024年發表於「Journal of General Internal Medicine」的一項研究顯示，新加入NYC Care的會員，在醫療利用率及慢性病控制成效方面，與新加入聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的民眾差不多，顯示該計畫有效提升醫療公平性。

直到目前，NYC Care合作的社區組織已接觸超過140萬名紐約市民，並協助超過1萬9000人完成註冊；近年來，NYC Care也擴大服務內容，包括新增醫療設備、多語言影音介紹及各類公共宣導活動，致力於讓所有市民都能獲得所需的照護。

此次巡迴活動將在布朗士地區展開，再巡迴至其他區的約24個地點，包括社區活動和人流密集區域；工作人員將在現場發放介紹NYC Care的多語言宣傳單及手冊，並贈送健康零食、護唇膏、T恤及其他宣傳紀念品，希望提高市民對計畫的認識。

參與宣導工作的品牌大使全已接受NYC Care團隊培訓，負責向民眾介紹計畫內容及回答問題，並有包括會說中文在內的工作人員，依照各社區語言需求進行配置。

根據官方給出的時間表，一些在華人群聚的巡迴活動包括27日(周一)早上11時至下午1時，於布碌崙(布魯克林)社區同名的日落公園舉行、以及28日(周二)早上9時30分至上午11時30分於皇后區法拉盛舉行；欲查詢更多詳情，可訪nyccare.nyc。

精華 FAQ

  • NYC Care今夏啟動名為「Light the Way」的全市性宣傳活動，安排巡迴車深入五大區推廣，目的是提高市民對計畫的認識，並鼓勵符合資格者加入。

  • NYC Care屬於紐約市醫療服務計畫，不論移民身分或支付能力，只要符合資格即可申請，強調可負擔、便利，並已累計提供超過100萬次基層醫療門診服務。

  • 官方時程顯示，27日早上11時至下午1時將在布碌崙日落公園舉行，28日早上9時30分至11時30分則在皇后區法拉盛舉行，現場也會有中文工作人員協助。

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