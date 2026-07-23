特勤局紐約查獲35個EBT卡盜刷設備

為防止盜刷，紐約州將從2027年首季起，陸續換發安全性更高、配備晶片的新型電子福利轉帳卡(EBT)。(記者馬璿／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 特勤局紐約行動查獲35個EBT卡盜刷設備。

特勤局紐約行動查獲35個EBT卡盜刷設備。 重點二： 布碌崙、布朗士、皇后區共1010店遭查驗。

布碌崙、布朗士、皇后區共1010店遭查驗。 重點三：專家指雜貨店熟食店成犯罪團夥掩護據點。

美國特勤局紐約外勤辦公室(U.S. Secret Service New York Field Office)在最近的一次打擊電子福利轉帳卡(EBT卡)盜刷設備的行動中共繳獲35個非法裝置。專家指出，EBT卡盜刷是一個「完美的騙局」，紐約市的一些商店已經成為有組織盜卡團夥的一部分。

特勤局的14個行動小組6月底開展了三天行動，在布碌崙 (布魯克林)、布朗士 和皇后區 的1010家商店檢查3935次，最後在布碌崙發現了15個盜刷設備，在布朗士發現9個，在皇后區發現10個，在接到檢查特定銷售終端的請求後，又在曼哈頓發現了一個盜刷裝置。這也是特勤局今年在紐約市開展的第四次類似行動，四次行動共查獲133個盜刷裝置。

LexisNexis Risk Solutions Government執行長塔爾科夫(Haywood Talcove)參與了特勤局的這次行動。他指出，紐約市一些雜貨店和熟食店已成為有組織EBT卡盜刷團夥的掩護。「這些店的唯一目的就是販賣各種卡，而不是賣食物」，塔爾科夫說，「讓我震驚的是，竟然有一個圍繞盜刷EBT卡而建立的行業」。

美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)

「這些商店規模都很小，而且都賣同樣的商品，怎麼可能有足夠的經濟活動來維持運作呢」？塔爾科夫說，許多商店的狀況讓他相信，一些商家的主要目的是進行EBT欺詐，而不是合法的食品銷售。

塔爾科夫說，除了雜貨店和熟食店，許多其他零售商也被拉下水了。使用糧食券(補充營養援助計畫，簡稱SNAP)並不要求提供詳細的購物紀錄，這使得可疑交易更難被發現。塔爾科夫說，他正在調查西海岸的一個案例，它偽裝成商店，但實際上是一家接受EBT卡付款的脫衣舞俱樂部。

「城市記者」(The City Reporter)引述美國特勤局的消息來源稱，許多幕後操縱EBT盜刷的犯罪團夥都來自東歐，他們「靠著這種騙局過著奢靡的生活，租住月租1萬元的公寓，開著蘭博基尼」。

美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)

塔爾科夫稱這種詐欺是「完美的騙局」，因為身分驗證薄弱、卡片技術過失而且購物紀錄有限，「第一，你不會被抓到；第二，政府的錢永遠不會用完；第三，糧食劵的管理存在根本性缺陷」。

塔爾科夫提議採取「協同努力」，將可疑商店從糧食券中移除，將EBT卡升級為晶片卡，加強身分驗證，並監控大額消費以檢測潛在的欺詐行為。

就在本月，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，紐約州將從2027年初開始用更安全的晶片卡替換現有的EBT卡，以幫助打擊詐欺行為。

美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)