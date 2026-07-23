我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普能靠武力強行打通荷莫茲海峽？估計要連炸數周、每晚空襲200次

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

特勤局紐約查獲35個EBT卡盜刷設備

記者胡聲橋／紐約報導
為防止盜刷，紐約州將從2027年首季起，陸續換發安全性更高、配備晶片的新型電子福...
為防止盜刷，紐約州將從2027年首季起，陸續換發安全性更高、配備晶片的新型電子福利轉帳卡(EBT)。(記者馬璿／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：特勤局紐約行動查獲35個EBT卡盜刷設備。
  • 重點二：布碌崙、布朗士、皇后區共1010店遭查驗。
  • 重點三：專家指雜貨店熟食店成犯罪團夥掩護據點。

美國特勤局紐約外勤辦公室(U.S. Secret Service New York Field Office)在最近的一次打擊電子福利轉帳卡(EBT卡)盜刷設備的行動中共繳獲35個非法裝置。專家指出，EBT卡盜刷是一個「完美的騙局」，紐約市的一些商店已經成為有組織盜卡團夥的一部分。

特勤局的14個行動小組6月底開展了三天行動，在布碌崙(布魯克林)、布朗士皇后區的1010家商店檢查3935次，最後在布碌崙發現了15個盜刷設備，在布朗士發現9個，在皇后區發現10個，在接到檢查特定銷售終端的請求後，又在曼哈頓發現了一個盜刷裝置。這也是特勤局今年在紐約市開展的第四次類似行動，四次行動共查獲133個盜刷裝置。

LexisNexis Risk Solutions Government執行長塔爾科夫(Haywood Talcove)參與了特勤局的這次行動。他指出，紐約市一些雜貨店和熟食店已成為有組織EBT卡盜刷團夥的掩護。「這些店的唯一目的就是販賣各種卡，而不是賣食物」，塔爾科夫說，「讓我震驚的是，竟然有一個圍繞盜刷EBT卡而建立的行業」。

美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)
美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)

「這些商店規模都很小，而且都賣同樣的商品，怎麼可能有足夠的經濟活動來維持運作呢」？塔爾科夫說，許多商店的狀況讓他相信，一些商家的主要目的是進行EBT欺詐，而不是合法的食品銷售。

塔爾科夫說，除了雜貨店和熟食店，許多其他零售商也被拉下水了。使用糧食券(補充營養援助計畫，簡稱SNAP)並不要求提供詳細的購物紀錄，這使得可疑交易更難被發現。塔爾科夫說，他正在調查西海岸的一個案例，它偽裝成商店，但實際上是一家接受EBT卡付款的脫衣舞俱樂部。

「城市記者」(The City Reporter)引述美國特勤局的消息來源稱，許多幕後操縱EBT盜刷的犯罪團夥都來自東歐，他們「靠著這種騙局過著奢靡的生活，租住月租1萬元的公寓，開著蘭博基尼」。

美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)
美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)

塔爾科夫稱這種詐欺是「完美的騙局」，因為身分驗證薄弱、卡片技術過失而且購物紀錄有限，「第一，你不會被抓到；第二，政府的錢永遠不會用完；第三，糧食劵的管理存在根本性缺陷」。

塔爾科夫提議採取「協同努力」，將可疑商店從糧食券中移除，將EBT卡升級為晶片卡，加強身分驗證，並監控大額消費以檢測潛在的欺詐行為。

就在本月，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，紐約州將從2027年初開始用更安全的晶片卡替換現有的EBT卡，以幫助打擊詐欺行為。

美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)
美國特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(取自特勤局網站)

精華 FAQ

  • 這次行動共查獲35個非法裝置，分布在布碌崙、布朗士、皇后區與曼哈頓的相關店家中，顯示EBT盜刷問題在紐約市仍相當普遍。

  • 特勤局14個行動小組在布碌崙、布朗士與皇后區進行3天掃查，合計檢查1010家商店、3935次，最後在多區查到盜刷設備。

  • 專家認為雜貨店與熟食店常被用來掩護犯罪團夥，因驗證薄弱與紀錄不足而難追查；對策包括剔除可疑店家、升級晶片卡與加強交易監控。

布碌崙 皇后區 布朗士

上一則

法拉盛81歲翁超市外遭毆送醫 警懸賞緝兇
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

反擊「糧食券盜刷」 紐約州明年起換發新型晶片EBT卡

反擊「糧食券盜刷」 紐約州明年起換發新型晶片EBT卡
打擊糧食券詐欺 新州改用晶片電子卡

打擊糧食券詐欺 新州改用晶片電子卡
南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 捍衛公共安全

南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 捍衛公共安全
連鎖超市Grocery Outlet 臉部辨識抓竊賊

連鎖超市Grocery Outlet 臉部辨識抓竊賊

熱門新聞

成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
車主石佶虹約晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場已「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻

2026-07-16 15:49
18歲女子皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)

布碌崙地鐵站遭搶劫不肯就範 她胸部中槍「不後悔」

2026-07-20 16:21

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招