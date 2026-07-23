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紐約州45萬人恐失健保 專家籲勿延誤治療

記者劉梓祁／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Heal...
王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)22日線上簡報，說明轉健保選項及失去保險期間的就醫途徑，並提醒居民不要因保險中斷而延誤治療。(截自線上簡報會)

聯邦政府削減健保資金並收緊相關資格規則後，紐約州被迫縮減擴展版基本健保計畫(Essential Plan)，自7月1日起原本收入介於聯邦貧困線200%至250%的約45萬名居民，不再符合該計畫資格；王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)22日做線上簡報，說明轉健保選項及失去保險期間的就醫途徑，提醒居民不要因保險中斷而延誤治療。

此次變化並非整個Essential Plan終止，而是取消原來涵蓋收入介於聯邦貧困線200%至250%人群的擴展部分。受影響者不一定會立即成為無保險者，部分人重新核算家庭收入及家庭人數後，仍可能符合其它Essential Plan類別；其餘人士則可透過紐約州官方健保市場轉投合格健康保險計畫(Qualified Health Plan, QHP)。

健康教育部主任朱雅潔表示，該中心已主動聯絡約900名受影響患者。初期每天約接獲10通相關查詢電話，但900人中並非全部需要中心介入，有些人已自行聯絡保險公司或完成轉保。

根據王嘉廉社區醫療中心，部分患者在更新收入或家庭人數後轉入其它Essential Plan類別；也有人選擇購買保費相對較低的銅級(Bronze)QHP。不過，有居民認為自己目前身體健康，決定暫時觀望，因而面臨保障空窗甚至不再投保。

醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷表示，QHP的實際保費、自付額及看診費用，取決於家庭收入、家庭人數、保險公司及方案等級，不能以單一金額概括；部分投保者仍可能獲得保費稅收抵免。她呼籲居民收到NY State of Health或保險公司的信件、電郵及短訊後不要置之不理，應立即查詢自己是否需要重新登記。

黃靖婷並分享，一名社區居民近期失去保險時，原有藥物也即將用完；經協助安排看診後，才得以及時續開處方。她提醒，尤其是糖尿病及高血壓等慢性病患者，不應自行購買來源或成分不明的藥物，也不要等到病情惡化才到急診室。

內科及牙科執行主任黃家茵表示，失去保險不應等同失去醫療服務；部分患者在等待新保險生效期間，可能停止覆診、檢驗或用藥，最終令病情惡化。該中心設有按照家庭收入及人數計算的醫療費用優惠計畫，符合資格者每次門診費最低可降至20元，部分患者也可能獲得處方藥折扣。

她表示，這類安排可讓患者在保險空窗期繼續接受慢性病管理、檢驗和藥物治療，避免小病拖成急症。該中心也會根據個別情況，協助患者評估保險資格或轉介至適當服務。

除Essential Plan縮減外，朱雅潔指出，2027年起部分Medicaid成年參保者還將面臨每月80小時的工作、就學、職業培訓或其它合資格活動要求，以及更頻繁的資格重新審核。她擔心，一些原本仍符合資格的居民，可能因不清楚規定、未能及時提交證明或放棄辦理手續而失去保障。

黃靖婷說，無保險患者增加及公共保險報銷減少，也會為社區醫療機構帶來營運壓力，但未提供具體財務數字。她表示，該中心將繼續接收無保險患者，並提供免費保險指導服務。

精華 FAQ

  • 自7月1日起，原本收入介於聯邦貧困線200%至250%的約45萬名紐約州居民，不再符合擴展版Essential Plan資格，但不代表立刻完全無保險。

  • 部分人可重新核算家庭收入與人數後，改列入其他Essential Plan類別；其餘則可透過紐約州官方健保市場，轉投合格健康保險計畫(QHP)以維持保障。

  • 醫療中心呼籲民眾收到通知後立即處理，不要等病情惡化才就醫，並提供收入型優惠門診與保險指導，協助慢性病患者在空窗期持續看診、檢驗與領藥。

紐約州 健保 保險

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