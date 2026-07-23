ICE紐約總部縱火犯認罪：反對政府傷害民眾

潑灑後，阿拉巴卡點燃液體，然後試圖回到自己的手推車處取出其他工具、發動新的攻擊。(檢方提供)

涉嫌在曼哈頓 聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)大廈外縱火的嫌疑人阿拉巴卡(Andrew Arrabaca)21日被控犯有一項縱火罪，並在紐約南區聯邦法院過堂。根據檢方公布的刑事控告書，阿拉巴卡主動承認自己受到反政府信念的驅使，因為他認為聯邦當局正在非法傷害民眾。根據聯邦法律，他的罪名成立，最低刑期將是七年、最高可達40年。

根據控告書，阿拉巴卡7月20日早8時27分拉著一輛四輪工具推車靠近位於曼哈頓下城的聯邦廣場26號，先在樓前燃放煙火，並使用一支BB氣槍朝大樓方向開槍。他隨後跑向大樓，將一桶易燃液體倒在大樓入口外的地面上，並點燃。

在易燃物冒出火焰後，阿拉巴卡回到推車處，取出一個裝有數枚煙火的盒子，將其投入火焰中。此後，他被趕到的執法人員制伏。在逮捕過程中，阿拉巴卡先前投入火焰中的煙火曾爆炸。襲擊發生在早間上班時段，大樓入口內外均有人員活動，至少一名路人被爆炸產生的碎片擊中後腦部位，出現撕裂傷。 涉嫌縱火襲擊曼哈頓聯邦廣場26號大樓的嫌疑人阿拉巴卡被控一項縱火罪。根據法庭文件，阿拉巴卡在放火前首先燃放了煙火，並使用一把BB氣槍朝大樓開槍。(檢方提供) 調查顯示，阿拉巴卡在大樓入口處潑灑易燃液體。(檢方提供)

根據此前的報導，阿拉巴卡為退伍軍人。作案時帶著一頂印有文字的頭盔，其中的字樣包括「去死」等。經檢查，他留在現場的推車內還有大量危險品，包括一把BB步槍、一把彈丸氣步槍、一把開山刀、兩把斧頭、一把木槌、一把鐵鎚以及多件疑似煙火的物品，其中一件圓柱形、可連發的民用煙火的標籤上印有「核彈頭」字樣、以及黑黃色的核輻射警示標誌。推車外部掛著一個標語牌，上面寫著「ICE滾出我們的街道」。 調查人員在阿拉巴卡的手推車內發現了大量危險品和可用作冷兵器的工具。(檢方提供)

控告書稱，阿拉巴卡在已被告知米蘭達權利的情況下接受了一次審訊。據他自己陳述，作案動機出於反政府信念，行動目標就是對該聯邦大樓造成破壞。他承認知道自己的行為可能導致他人受傷，本人也可能喪生，但願意冒險。之所以在大樓入口處攻擊，是因為該處人員密集。聯邦廣場26號屬於聯邦政府用地，包括聯邦調查局(FBI)、移民與海關執法局(ICE)、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。