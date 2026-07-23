ICE紐約總部縱火犯認罪：反對政府傷害民眾
涉嫌在曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)大廈外縱火的嫌疑人阿拉巴卡(Andrew Arrabaca)21日被控犯有一項縱火罪，並在紐約南區聯邦法院過堂。根據檢方公布的刑事控告書，阿拉巴卡主動承認自己受到反政府信念的驅使，因為他認為聯邦當局正在非法傷害民眾。根據聯邦法律，他的罪名成立，最低刑期將是七年、最高可達40年。
根據控告書，阿拉巴卡7月20日早8時27分拉著一輛四輪工具推車靠近位於曼哈頓下城的聯邦廣場26號，先在樓前燃放煙火，並使用一支BB氣槍朝大樓方向開槍。他隨後跑向大樓，將一桶易燃液體倒在大樓入口外的地面上，並點燃。
在易燃物冒出火焰後，阿拉巴卡回到推車處，取出一個裝有數枚煙火的盒子，將其投入火焰中。此後，他被趕到的執法人員制伏。在逮捕過程中，阿拉巴卡先前投入火焰中的煙火曾爆炸。襲擊發生在早間上班時段，大樓入口內外均有人員活動，至少一名路人被爆炸產生的碎片擊中後腦部位，出現撕裂傷。
根據此前的報導，阿拉巴卡為退伍軍人。作案時帶著一頂印有文字的頭盔，其中的字樣包括「去死」等。經檢查，他留在現場的推車內還有大量危險品，包括一把BB步槍、一把彈丸氣步槍、一把開山刀、兩把斧頭、一把木槌、一把鐵鎚以及多件疑似煙火的物品，其中一件圓柱形、可連發的民用煙火的標籤上印有「核彈頭」字樣、以及黑黃色的核輻射警示標誌。推車外部掛著一個標語牌，上面寫著「ICE滾出我們的街道」。
控告書稱，阿拉巴卡在已被告知米蘭達權利的情況下接受了一次審訊。據他自己陳述，作案動機出於反政府信念，行動目標就是對該聯邦大樓造成破壞。他承認知道自己的行為可能導致他人受傷，本人也可能喪生，但願意冒險。之所以在大樓入口處攻擊，是因為該處人員密集。聯邦廣場26號屬於聯邦政府用地，包括聯邦調查局(FBI)、移民與海關執法局(ICE)、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。
他涉嫌在曼哈頓聯邦廣場26號大廈外縱火，並因此被控1項縱火罪，已在紐約南區聯邦法院過堂。 控告書指出，他自稱受到反政府信念驅使，認為聯邦當局正在非法傷害民眾，因此把該聯邦大樓當作破壞目標。 警方在推車內查獲BB步槍、彈丸氣步槍、刀斧與煙火等物品，爆炸碎片還擊中1名路人後腦，造成撕裂傷。
精華 FAQ
他涉嫌在曼哈頓聯邦廣場26號大廈外縱火，並因此被控1項縱火罪，已在紐約南區聯邦法院過堂。
控告書指出，他自稱受到反政府信念驅使，認為聯邦當局正在非法傷害民眾，因此把該聯邦大樓當作破壞目標。
警方在推車內查獲BB步槍、彈丸氣步槍、刀斧與煙火等物品，爆炸碎片還擊中1名路人後腦，造成撕裂傷。
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