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「廢除ICE」皇后區16進步派民代促民主黨領袖行動

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
16名來自皇后區的進步派州議員及市議員，近日與全州逾100名其他官員共同簽署聯名...
16名來自皇后區的進步派州議員及市議員，近日與全州逾100名其他官員共同簽署聯名信，呼籲國會民主黨人推動廢除聯邦移民暨海關執法局，圖為一場集會中，民眾首舉「凍漲房租 融化ICE」的標牌。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

16名來自紐約市皇后區的進步派州議員及市議員，近日與全州100餘名其他官員共同簽署聯名信，呼籲國會民主黨人推動廢除聯邦移民暨海關執法局(ICE)，其中包括韓裔州眾議員金兌錫以及市議員元在熙(Julie Won)。

該封聯名信發出之際，紐約州及全美的遣返人數再度上升；德州的阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)與緬因州的格雷羅(Joan Sebastian Guerrero)近日先後死亡，聯署議員稱，兩人均遭ICE執法人員殺害。

連署議員也涵蓋16名來自皇后區的議員，包括州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員金兌錫、莫雷諾(Diana Moreno)、市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、元在熙等。他們要求民主黨國會領袖、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，公開加入廢除ICE的行列。

聯名信寫道，為保障選民安全，並恢復公眾對法治的信任，「我們呼籲你們及所有國會民主黨人公開支持廢除ICE，並運用你們的職位與影響力，停止向這個失控的聯邦機構撥款，最終將其解散」。

信中還稱，自川普第二任期以來，已有超過50人在ICE羈押期間死亡，ICE探員也多次向車內人士開槍並致人死亡，「ICE持續拘留及遣返數以千計、數十年來為紐約社區作出貢獻的居民，不僅拆散父母與子女，也將高中生遣送出境。這種有罪不罰、殘酷且不負責任的程度已無法持續，也不可能透過改革解決」。

根據ICE數據，其在6月及7月於全美的執法行動有所增加。在6月拘捕超過4萬3000人，平均每天逮捕逾1500人。在紐約市，許多拘捕行動發生在移民出席法庭聽證之後。

民主黨領導層過去曾主張改革ICE，今年稍早也曾數月堅持不為國土安全部撥款，但始終未公開支持徹底廢除ICE。

精華 FAQ

  • 聯名信由紐約市皇后區16名進步派州議員與市議員參與，並結合全州100餘名官員共同署名，核心訴求是要求國會民主黨人公開支持廢除ICE。

  • 他們指稱ICE在拘押與遣返過程中造成多人死亡，還多次對車內人士開槍致死，且拆散家庭、遣送高中生，認為其失控與有罪不罰已無法靠改革補救。

  • 聯署者要求舒默與傑佛瑞斯等民主黨領袖，公開加入廢除ICE的行列，並運用政治影響力停止為該機構撥款，進一步推動其最終解散。

皇后區 民主黨 ICE

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