連署未達標 州眾議員鄭永佳獨立提名路線無效

第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳。(鄭永佳辦公室提供)

紐約州普選將於11月3日登場，但布碌崙 (布魯克林)的選情出現變數。布碌崙州高等法院裁定，現任州眾議員鄭永佳(Lester Chang)以「阻止曼達尼 」(Stop Mamdani)黨名義提交的獨立提名連署書，未達選票所需簽名門檻，裁定該路線無效，並責令紐約市選舉委員會將鄭永佳自該黨籍選票中除名。不過本次裁決僅針對「阻止曼達尼」這條獨立提名連署路線，並未涉及鄭永佳的共和黨 或保守黨籍提名資格。

法院指派之特別審理員逐行逐條審查後，認定該連署書僅取得314個有效簽名，較法定所需的734個少420個。角逐布碌崙第49選區州眾議員的民主黨提名人謝曉瓊(Joyce Xie)競選辦公室指出，連署書中近1000個簽名來自選區外，逾400個簽署人為未登記選民，另約70個簽名已重複出現於其他連署書上，其餘簽名則因未填日期、簽名不符、見證人未登記或見證人簽名不符等原因遭認定無效。

布碌崙州高等法院法官斯威尼(Peter P. Sweeney)21日簽發裁決確認上述結果。案件源於今年5月26日，鄭永佳向紐約市選舉委員會提交以「阻止曼達尼」黨名義的獨立提名請願書，欲列入大選布碌崙第49選區州眾議員公職的選票；但謝曉瓊挑戰簽名的有效性。法院指派之特別審理員於7月14日、16日及17日逐行審查，最終確認上述簽名缺口。

謝曉瓊發表聲明表示，此結果由法院依法裁定，她呼籲社區持續聚焦公共安全、學校教育、長者福祉、小型商家與工薪家庭等切身議題，稱競選團隊「不打算靠口號取勝，而是專注於實際成果」。

鄭永佳同日發表聲明回應，稱「謝曉瓊此番決定，已充分說明她的立場」，指謝曉瓊並未選擇讓選民擁有更多選擇，反而選擇維護既有政治體制，以及曼達尼市長與進步派左翼所推動的施政議程。

鄭永佳說，「我沒能取得這條選票路線的資格，我尊重司法程序。但我認為，這場挑戰清楚說明了一件事：當我的對手忙於維護某種政治議程時，我所關注的是保護布碌崙的民眾」。