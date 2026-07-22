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紐約州高速路疑廂型卡車擦撞 巴士翻覆至少10傷

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州奧斯特郡境內的州高速公路21日早上發生一輛巴士翻覆事故，造成多人受傷。(州...
紐約州奧斯特郡境內的州高速公路21日早上發生一輛巴士翻覆事故，造成多人受傷。(州警提供)

紐約州奧斯特郡(Ulster County)境內的州高速公路(New York State Thruway)21日早上發生一輛巴士翻覆事故，造成至少10人受傷、須送醫治療或觀察，幸未導致死亡；根據線索，該輛巴士似為由華人運營的「萬達巴士」(Wanda Coach)，以連結全美大城市的「華埠」而聞名，在紐約市華埠堅尼路(Canal St.)便設有售票處，也是許多班次的上下車點。州警表示，發生事故的巴士司機為住皇后區的華人。

州警：巴士司機為華人

事故發生於21日早上約9時20分，地點位於普拉特基爾鎮(Town of Plattekill)南向車道、17號與18號出口之間約69.5哩處；事故發生後，該路段一度部分封閉。但紐約州警表示，高速路至下午已全部開放。

據奧斯特郡緊急服務局(Ulster County Emergency Services)局長艾立森(Everett Erichsen)表示，事故發生時車上約有23名乘客，其中已確認17名乘客已被送往附近的乘客安置中心(Reunification Center)，以便與家屬會合並接受後續協助；剩下的人遭遇輕至中度受傷，被送往附近醫院接受治療，警方表示，目前所有傷者均無生命危險。

男乘客：撞擊瞬間被拋離座位 大家都在尖叫 

一名43歲、來自布碌崙(布魯克林)的男性乘客受訪表示，他當時正搭乘這輛從州府奧伯尼(Albany)開往紐約市的萬達巴士，他回憶說，事故發生時，一輛廂型卡車(box truck)擦撞到巴士的側面，導致巴士失控翻覆，「大家都在尖叫，很多人受傷，也有人流血」。

他表示，自己在撞擊的瞬間被拋離座位，隨後巴士便翻倒在路旁、現場一片混亂，「很慶幸自己還活著」；他表示，事故發生後心有餘悸，沒有繼續搭乘警方安排的接駁巴士，而是改搭火車返回布碌崙。

事故原因 仍待調查

紐約州警隨後指出，發生事故的巴士司機為報住紐約市皇后區木邊(Woodside)的44歲華人王長榮(Zhangrong Wang，姓名皆音譯)，他未有酒駕或藥物影響等身心受損的跡象，目前尚未對他開出交通罰單；事故發生的真正原因仍在調查中。

根據線索，發生事故的「萬達巴士」似為華人經營的公司，專門提供連結紐約和美東各大華埠的巴士服務，在紐約華埠堅尼路設有售票處，並服務大量的華人乘客。

紐約州警呼籲目擊者或掌握相關資訊者，致電(845)344-5300，與州警刑事調查處(State Police Bureau of Criminal Investigation)聯繫。

精華 FAQ

  • 事故發生在紐約州奧斯特郡的州高速公路上，巴士翻覆後造成至少10人受傷，傷者多被送醫治療或觀察，所幸目前沒有死亡通報。

  • 根據報導線索，涉事巴士疑似為華人經營的萬達巴士，司機則是住在皇后區木邊的44歲華人王長榮；警方表示他當時未見酒駕或藥物影響跡象。

  • 一名男乘客表示，廂型卡車擦撞巴士側面後車輛失控翻覆，現場多人尖叫並有人流血；警方已將部分乘客送往安置中心，並呼籲目擊者提供線索。

紐約州 華埠 紐約市

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