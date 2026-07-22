缺席「超級聽證會」 紐約6月驅逐令暴增逾倍

在「超級聽證會」的流線型快速審判下，一旦移民因未接獲通知而缺席，法庭將自動頒發驅逐令。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約6月缺席驅逐令激增逾倍，主因是川普政府推動的超級聽證會加速審理，但也引發移民未獲通知、正當程序受侵害的爭議。

非營利機構bklg.org最新報告指出，今年6月，紐約市移民 法庭針對「未到庭移民」發出的缺席驅逐令(In absentia removal orders)高達4447起，相較於5月的2189起暴增逾一倍。這波增長源於川普政府近期為加速驅逐程序而推行的「超級聽證會(Mega-Hearings)」集中審理機制。

隨著國土安全部 (DHS)全面啟動「超級聽證會」，在曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)工作的移民法官，一人單日便要處理高達90起驅逐案件。在這種流線型的快速審判下，一旦移民因未接獲通知而缺席，法庭將自動頒布驅逐令。

報告顯示，6月全美共頒布5萬3808起缺席驅逐令，月增55%，創下歷史紀錄。過去，須出庭移民會在平均180天前獲得聽證通知，但6月已驟降至僅42天。

多數移民透露，他們根本未收到紙本郵件通知，而是靠每天自行登入線上系統查詢，才驚覺原定數月甚至數年後的庭期，竟被無預警提早至數天後。為此，許多早已不住在紐約的移民被迫在短短幾天前倉促安排行程，甚至不惜花費重金跨州奔波趕赴法庭。

移民倡議團體「南布魯克林庇護所」(South Brooklyn Sanctuary)項目總監紐邁爾(Amelia Neumayer)痛批，這種作法剝奪了移民基本的正當法律程序權利(Due process)，「民眾完全被這套行政體系碾壓」。紐邁爾指出，該機構有31名客戶的庭期被突然大幅提前數月，而這些人中大多數都沒有收到郵件通知。

一旦被下達缺席驅逐令，當事者可以提出重新開庭的動議，並主張自己沒有收到適當的庭期通知。但對於面臨驅逐而又沒有足夠法律資源的移民來說，這是另一場艱難的抗爭。

對此，「移民審查執行辦公室」(EOIR)發言人馬丁利(Kathryn Mattingly)回應，超級聽證會機制旨在落實川普政府減少移民法庭積案的政策，「EOIR優先考慮及時審結所有案件，並根據需要調整排程，確保案件不會無限期拖延」。

移民律師強調，任何處於驅逐程序中的人，應每天複查EOIR的門戶網站，以監控其案件的任何變動。