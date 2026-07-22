主導照護中心詐領白卡320萬 布碌崙華人投案 判57個月
布碌崙華人朱艾瑞克主導成人日間照護中心，以回扣賄賂招攬受益人並向白卡詐領320萬元，最終投案服刑57個月。
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布碌崙華人朱艾瑞克主導成人日間照護中心，以回扣賄賂招攬受益人並向白卡詐領320萬元，最終投案服刑57個月。
布碌崙(布魯克林)一名華人男子21日向聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)投案，承認主導旗下成人日間照護中心(SADC)一起涉及320萬元的聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)詐欺及非法回扣案，遭判刑入獄57個月。法院同時裁定，被告除須支付近320萬元的賠償金外，其150萬元詐欺所得也遭沒收。
根據法院文件，現年29歲、居住布碌崙的朱艾瑞克(Eric Zhu，音譯)為18大道一間名為「旺家樂日間老人中心」(Prime Life Adult Day Care LLC，以下簡稱「旺家樂」)的負責人。朱艾瑞克從2020年至2025年間，以非法現金回扣及賄賂利誘多名醫療補助受益人加入該機構。同一期間，「旺家樂」向醫療補助詐領約320萬元的服務費用，而這些受益人實際上從未接受相關照護，醫療補助也因此依虛假申報支付了約320萬元。
調查顯示，朱透過多個商業實體洗錢詐欺所得，並藉此籌措現金支付回扣與賄賂，部分款項在執法人員搜查「旺家樂」時遭查獲。
助理司法部長麥克唐納(Colin McDonald)指出，朱以非法現金賄賂利誘弱勢的醫療補助受益人加入照護計畫，再就從未提供的服務詐領320萬元，形同從美國納稅人手中竊取鉅款，也破壞了原本用來幫助有需要人士的制度。他強調，朱21日投案服刑，顯示當局正持續追究此類詐騙者的責任，司法部將續予嚴厲起訴危害公共醫療計畫的所有個人。
司法部於4月7日宣布成立國家詐欺執法部門(簡稱「詐欺部門」)。該司全力專注於調查和起訴那些針對美國民眾實施詐欺行為的人。司法部打擊詐欺的工作旨在支持川普總統設立的「消除詐欺特別工作小組」；這是由副總統范斯(J.D. Vance)主持的跨政府部門行動，旨在消除聯邦福利項目中的欺詐、浪費和濫用。
司法部「醫療保健詐欺打擊小組計畫」目前於全美設有九個打擊小組，自2007年以來已起訴逾6200名被告，被告合計向聯邦醫療保健計畫及私人保險公司詐領超過450億元。聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)也正與衛生與公眾服務部監察長辦公室合作，追究醫療服務提供者涉入詐欺案件的責任。
他以非法現金回扣與賄賂招攬醫療補助受益人加入成人日間照護中心，並對未實際提供的服務虛假申報，向白卡詐領約320萬元。 法院判朱艾瑞克入獄57個月，要求支付近320萬元賠償金，並沒收其150萬元詐欺所得，作為對其犯罪行為的追償。 司法部已成立國家詐欺執法部門，配合醫療保健詐欺打擊小組與相關機構追查案件，持續起訴危害聯邦福利與醫療計畫的詐欺者。
精華 FAQ
他以非法現金回扣與賄賂招攬醫療補助受益人加入成人日間照護中心，並對未實際提供的服務虛假申報，向白卡詐領約320萬元。
法院判朱艾瑞克入獄57個月，要求支付近320萬元賠償金，並沒收其150萬元詐欺所得，作為對其犯罪行為的追償。
司法部已成立國家詐欺執法部門，配合醫療保健詐欺打擊小組與相關機構追查案件，持續起訴危害聯邦福利與醫療計畫的詐欺者。
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