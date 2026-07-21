曼哈頓ICE總部大樓外爆炸釀4傷 1嫌被捕 疑退役軍人不滿移民執法
紐約曼哈頓下城聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)20日早間發生襲擊事件，一名嫌疑人在樓外縱火並用空氣槍(airsoft rifle)射擊。據報導，爆炸未造成人員死亡，僅有包括消防員在內的四人受輕傷。嫌犯隨即被聯邦執法人員逮捕。聯邦廣場26號屬於聯邦建築，包括聯邦調查局(FBI)、移民與海關執法局(ICE)、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。
案發時間為20日早8時30分左右。根據社群平台上流傳的現場影片，事發後，大樓北側外的草叢內冒出大量濃煙，但未發生劇烈爆炸。嫌犯則被多名身著制服的聯邦警員壓制在現場旁的人行道上，同時還有更多聯邦警員從樓內趕出支援。在完成逮捕後，警員將其直接帶入大樓內關押。
經初步調查，FBI通報稱，嫌犯為43歲的阿拉巴卡(Andrew Arrabaca)，家住紐約州波基普西(Poughkeepsie)，2001年至2004年間曾在美國陸軍服役，此後又在紐約州國民兵部隊效力一年，從未有過犯罪紀錄。執法人員在他帶至現場的手推車中發現寫有「ICE滾出我們的街道」字樣的標語，並相信他的作案動機與此有關。此外，手推車內還有斧頭、刀、錘子、開山刀以及空氣槍。
FBI及紐約市警(NYPD)指出，阿拉巴卡首先在大樓外的灌木叢內灑上汽油，用打火機和一個縱火裝置引燃，該裝置由一枚商用級別的大型煙火彈及包在其外的金屬罐製成。此外根據目擊者證詞和FBI官員的說法，阿拉巴卡在縱火的同時，還曾用空氣槍向大廈方向開了數槍。
阿拉巴卡使用簡易裝置造成的損失相對輕微，火勢很快被撲滅。市消防局(NYFD)通報稱，事故共造成四人輕傷，其中包括一名路人、一名參與逮捕的執法人員以及兩名消防員，其中一名傷者被送醫，但並無大礙。
FBI紐約分局負責人巴納克(James Barnacle)說，嫌犯阿拉巴卡作案時「帶著惡意」，是「反美、反政府的極端分子」。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)則在社群平台發文稱此事件「令人極度不安」，但無人有大礙的結果令他稍感欣慰。
嫌犯在大樓外灑汽油縱火，並用空氣槍朝建築方向射擊，現場一度冒出濃煙，但火勢很快被撲滅，未造成死亡。 嫌犯是43歲的Andrew Arrabaca，住在紐約州波基普西，曾服役於美國陸軍與紐約州國民兵，且沒有犯罪紀錄。 事件共造成4人輕傷，包括路人、執法人員與2名消防員，其中1人送醫但無大礙；大樓損失相對輕微，無人死亡。
精華 FAQ
嫌犯在大樓外灑汽油縱火，並用空氣槍朝建築方向射擊，現場一度冒出濃煙，但火勢很快被撲滅，未造成死亡。
嫌犯是43歲的Andrew Arrabaca，住在紐約州波基普西，曾服役於美國陸軍與紐約州國民兵，且沒有犯罪紀錄。
事件共造成4人輕傷，包括路人、執法人員與2名消防員，其中1人送醫但無大礙；大樓損失相對輕微，無人死亡。
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