曼哈頓ICE總部大樓外爆炸釀4傷 1嫌被捕 疑退役軍人不滿移民執法

曼哈頓聯邦廣場26號大廈20日遭到反ICE人士縱火，幸未造成人員死亡，一名嫌犯已被當場逮捕。(美聯社)

紐約曼哈頓下城聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)20日早間發生襲擊事件，一名嫌疑人在樓外縱火並用空氣槍(airsoft rifle)射擊。據報導，爆炸未造成人員死亡，僅有包括消防員在內的四人受輕傷。嫌犯隨即被聯邦執法人員逮捕。聯邦廣場26號屬於聯邦建築，包括聯邦調查局(FBI )、移民 與海關執法局(ICE )、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。

案發時間為20日早8時30分左右。根據社群平台上流傳的現場影片，事發後，大樓北側外的草叢內冒出大量濃煙，但未發生劇烈爆炸。嫌犯則被多名身著制服的聯邦警員壓制在現場旁的人行道上，同時還有更多聯邦警員從樓內趕出支援。在完成逮捕後，警員將其直接帶入大樓內關押。

經初步調查，FBI通報稱，嫌犯為43歲的阿拉巴卡(Andrew Arrabaca)，家住紐約州波基普西(Poughkeepsie)，2001年至2004年間曾在美國陸軍服役，此後又在紐約州國民兵部隊效力一年，從未有過犯罪紀錄。執法人員在他帶至現場的手推車中發現寫有「ICE滾出我們的街道」字樣的標語，並相信他的作案動機與此有關。此外，手推車內還有斧頭、刀、錘子、開山刀以及空氣槍。

FBI及紐約市警(NYPD)指出，阿拉巴卡首先在大樓外的灌木叢內灑上汽油，用打火機和一個縱火裝置引燃，該裝置由一枚商用級別的大型煙火彈及包在其外的金屬罐製成。此外根據目擊者證詞和FBI官員的說法，阿拉巴卡在縱火的同時，還曾用空氣槍向大廈方向開了數槍。

阿拉巴卡使用簡易裝置造成的損失相對輕微，火勢很快被撲滅。市消防局(NYFD)通報稱，事故共造成四人輕傷，其中包括一名路人、一名參與逮捕的執法人員以及兩名消防員，其中一名傷者被送醫，但並無大礙。

FBI紐約分局負責人巴納克(James Barnacle)說，嫌犯阿拉巴卡作案時「帶著惡意」，是「反美、反政府的極端分子」。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)則在社群平台發文稱此事件「令人極度不安」，但無人有大礙的結果令他稍感欣慰。

嫌犯為43歲的阿拉巴卡在作案後被多名身著制服的聯邦警員壓制在現場旁的人行道上。(美聯社)