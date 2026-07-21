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「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 疑與華人犯罪集團有關

記者高雲兒／紐約報導
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)。(路透)
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CMS主任奧茲指法拉盛64間成人日間中心涉白卡欺詐。
  • 重點二：他稱部分中心與藥房疑受華人有組織犯罪集團控制。
  • 重點三：紐約州與白宮正聯手調查白卡浪費、欺詐與濫用。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)19日在受訪時將矛頭指向華人聚居的皇后區法拉盛，聲稱當地約64間主要服務華裔及韓裔長者的成人日間護理中心，以及部分藥房，涉嫌利用長者醫療保險資料向聯邦醫療補助計畫(Medicaid、俗稱白卡)虛報醫療服務，背後更可能涉及華人有組織犯罪集團。他表示，聯邦政府正聯合多個部門擴大調查紐約州Medicaid欺詐案件。不過，奧茲並未點名任何涉案組織或業者，也未公開提供相關證據。

奧茲在77 WABC頻道表示，白卡等社會安全網計畫正遭到大規模欺詐，部分案件可能涉及由外國人經營的犯罪組織。他近期與一位獨立媒體前往法拉盛實地走訪，稱當地聚集約64間社會成人日間護理中心，大多服務華裔及韓裔長者。他表示，聯邦官員懷疑部分中心及合作藥房產生大量可疑的白卡帳單。

奧茲指出，成人日間護理服務在多數情況下原本不應由政府負擔，但紐約州建立相關報銷機制，讓部分服務可透過白卡支付，而聯邦政府承擔超過一半經費，其餘由州及地方政府負擔。

他並聲稱，部分成人日間護理中心「相信是在華人有組織犯罪集團的控制下運作」，並將其與美東人口販運活動相連結。

奧茲表示，法拉盛部分街區一個街段就聚集十多間藥房，令他懷疑部分藥房並非依靠正常處方營運，而是利用紅藍卡(Medicare)及白卡受益人的保險資料建立虛假申報。

他說，涉嫌欺詐的方式包括以現金或其他利益吸引長者交出紅藍卡或白卡，再以受益人名義向政府申報昂貴輪椅、藥物、門診、檢查及治療費用，但相關服務實際上並未提供，或病患根本未接受、甚至不需要接受。

奧茲稱，相關計畫已向紐約州白卡產生約21億元支出，並認為大量虛假申報不僅浪費納稅人資金，也讓合法醫療機構難以競爭。他批評說，紐約州將成人日間護理及個人照護等附加服務大量納入白卡，不只是制度漏洞，而是制度設計本身的問題。

奧茲今年稍早已宣布對紐約州白卡計畫展開調查。他指出，紐約州白卡平均支出全美最高，州府每年負擔約400億元白卡經費，已超過對幼稚園至12年級公立學校教育援助。

他也批評白卡旗下的「親情計畫」(CDPA)規模快速擴張。該計畫允許白卡受益人聘請親友擔任居家照護員，由政府支付薪資。奧茲認為，該制度已逐漸演變為一項「就業計畫」，並質疑工會與政治利益介入。

他表示，CMS及聯邦衛生與公共服務部(HHS)目前正與副總統范斯(JD Vance)、國稅局(IRS)及其他聯邦機構合作，透過白宮反欺詐工作小組調查白卡浪費、欺詐及濫用情況。

對於奧茲的指控，州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室表示，州府早在川普政府上任前便已推動改革，打擊白卡浪費、欺詐及濫用，包括改革「親情計畫」制度，關閉數百間被指浪費公帑的白卡中介機構，為州及聯邦納稅人節省超過20億元，同時保障真正有需要者獲得居家照護服務。

成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法...
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 他點名法拉盛約64間主要服務華裔及韓裔長者的成人日間護理中心，並提到部分藥房，稱它們可能利用長者醫療保險資料向Medicaid虛報服務。

  • 他稱業者可能以現金或利益吸引長者交出紅藍卡或白卡資料，再冒名申報輪椅、藥物、門診與檢查費用，但實際服務並未提供或根本不需要。

  • 霍楚辦公室表示，州府早已在川普政府上任前推動改革，並已改革親情計畫、關閉數百間中介機構，聲稱為州與聯邦納稅人節省超過20億元。

法拉盛 白卡 華人

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