世足熱 曼哈頓擠滿球迷 中央公園觀賽派對達5萬人

世界盃總決賽在紐約/新澤西打響，曼哈頓成為足球的海洋。圖為阿根廷和西班牙兩隊球迷步行前往時報廣場。(記者許君達╱攝影)

2026年世界盃總決賽19日在位於新州境內的紐約/新澤西球場鳴哨開場，最終經過120分鐘鏖戰，西班牙隊憑藉加時賽下半場的一個進球戰勝由梅西 領銜的阿根廷，奪得世界盃冠軍。本場比賽現場觀賽人數達到8萬，而全球觀看直播的觀眾更是達到18億人次。在哈德遜河對岸，足球帶來的熱潮點燃紐約，全市五區均舉辦了觀賽派對，其中中央公園 的派對規模更是高達5萬人。

川普赴現場觀賽 各區辦看球派對

由於拉丁美洲移民人口較多，在紐約街頭出現的阿根廷球迷人數遠多於西班牙球迷。(記者許君達／攝影)

由於川普總統以及加、墨、西等多國領袖前往現場觀賽，本場比賽的安檢標準大幅升級，入場時間也隨之拉長。負責鐵路運輸的新澤西運輸局(NJ Transit)從當日上午10時起便採取賽事專用運輸模式，從紐約賓州車站出發的跨州列車僅供持票觀賽者搭乘；紐約市內19日全日亦採取賽事期間交通管制措施，包括曼哈頓 42街在內的多條街道封閉、或改為公共交通專用。不過截至發稿前，市内及場館周邊交通一直保持有序，未發生異常情況或嚴重壅堵。

在比賽開始前，曼哈頓中城地區的街道上就已出現大量身穿球衣的球迷，其中阿根廷球迷的人數遠多於西班牙球迷。一些來自拉丁美洲其他國家的移民亦有人身穿墨西哥或厄瓜多的球衣，但身披代表阿根廷的旗幟，以表達對「拉美兄弟」的支持。印有阿根廷隊領軍人物梅西名字的球衣當日更是大量出沒在曼哈頓，可見當前效力於美國職業足球大聯盟、但年齡已接近退役的梅西在美國仍有巨大的市場號召力。

當日在曼哈頓設有洛克菲勒中心和中央公園兩處官方觀賽派對，其中中央公園的派對主辦方共免費派發出5萬張門票，當日中央公園「大草坪」(The Great Lawn)幾乎滿員。設在洛克菲勒中心的「球迷村」外場雖然不強制門票，但在比賽開始前，由於到場人數太多，警方僅允許已提前申領內場門票的觀眾按預約時間入場，並建議無票球迷改為前往中央公園或時報廣場觀賽。據報導，當日最早的觀眾凌晨4時許便已抵達「球迷村」外等待，以期卡位最佳觀賽位置。

除川普外，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)亦赴現場觀賽。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)則在社群平台發帖，帖中所配的照片顯示，曼達尼並未進入貴賓席，而是坐在高層普通球迷看台。紐約地標帝國大廈19日晚亮出代表西班牙國旗配色的紅黃兩色燈光，以致敬新冠軍。

洛克菲勒中心展示的樂高大力神盃。(記者許君達／攝影)

球迷在街頭觀看球賽轉播。(記者馬璿／攝影)

由於拉丁美洲移民人口較多，在紐約街頭出現的阿根廷球迷人數遠多於西班牙球迷，其中很多人的球衣上都印有梅西的名字和號碼，使當日的曼哈頓「滿街梅西」。(記者許君達╱攝影)

紐約街頭有許多穿著梅西球衣的球迷。(記者許君達／攝影)