出門派對還是在家看世界盃決賽？紐約華人各有選擇

世界盃決賽直播期間，球迷全神貫注盯著大螢幕。(記者許振輝╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約華人以派對、觀賽與在家看球各自迎接決賽。

紐約華人以派對、觀賽與在家看球各自迎接決賽。 重點二： 法拉盛穆斯林之家兼顧兒童活動與大人看球熱鬧。

法拉盛穆斯林之家兼顧兒童活動與大人看球熱鬧。 重點三：部分球迷重視技戰術分析，偏好安靜在家細看比賽。

2026年世界盃 總決賽19日在紐約/新澤西球場鳴哨開戰。從當日中午起，客人們便陸續抵達位於皇后區法拉盛 的「穆斯林之家」，共享烤肉大餐。比賽開始後，老少十餘人便圍坐在客廳，有說有笑地為西班牙隊加油。當西班牙隊在第106分鐘終於打破僵局時，整間房子爆發出激烈的歡呼聲，抱著足球的少年高高跳起，揪心全場的成年人則終於長舒一口氣。

西班牙隊取得進球後，支持者興奮起身歡呼慶祝，現場氣氛熱烈。(記者許振輝╱攝影)

這處原為中國走線客提供臨時庇護的房屋如今已逐漸變成紐約華人 穆斯林群體的公共活動中心。召集人馬聚表示，暑假期間，「穆斯林之家」每周末本來就會為孩子們組織集體活動，為穆斯林友人們提供一個親子聚會的好機會。本周末正逢世界盃決賽，便同時兼顧，兒童遊樂、大人看球，大家各取所需。而為了不錯過這場足球盛宴，「穆斯林之家」主理人Joe以及其他一些住客也特意請假留在家中看球。

揮扇加油 享受足球盛宴

隨著世界盃的壓軸決戰，紐約陷入足球的熱潮，紐約華人自然也不例外。不過，看球方式的選擇則見仁見智，有人喜歡熱鬧，有人則更希望靜靜欣賞球場上的技戰術。

皇后區公所當天在皇后區行政大樓前草坪舉辦免費戶外觀賽派對(Watch Party)，吸引約百名球迷攜家帶眷到場，共同透過大型螢幕觀看冠軍戰。現場聚集來自不同族裔的足球迷，隨著賽況時而歡呼、時而驚呼，洋溢濃厚的世界盃氛圍。

活動現場設置大型LED螢幕，民眾帶著野餐墊、折疊椅席地而坐，不少家庭扶老攜幼前來，也有球迷穿著支持球隊的球衣、揮舞加油扇，享受夏日午後的足球盛宴。皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)也到場與居民一同觀賽，與民眾共享決賽氣氛。

早早從皇后區趕赴曼哈頓觀賽派對的陳小姐表示，她和同行的朋友其實都不太懂足球，之所以去「湊熱鬧」，首要原因是不想錯過「身邊的世界盃」這一千載難逢的機會，其次是因為她對西班牙的印象很好，便想去支持一下。

世界盃決賽直播期間，球迷全神貫注盯著大螢幕。(記者許振輝╱攝影)

世界盃決賽帶來足球熱潮。出門派對還是在家看球？紐約華人球迷各有偏好。圖為曼哈頓洛克菲勒中心的觀賽派對。(記者許君達╱攝影)

西班牙PK阿根廷 球迷緊張

在看過比賽後，陳小姐認為，雖然西班牙小勝的結果令她滿意，但整場比賽的節奏與她相對熟悉的籃球相比，還是過於緩慢，對於不了解足球的人來說，略感無聊。而且由於現場阿根廷球迷遠多於西班牙球迷，因此西班牙贏球的結果也沒有帶來期待中的全場狂歡，很多身穿阿根廷球衣的人賽後都是「哭喪著臉離開」。

來自長島的華裔球迷常女士(Coonie Chang)與住在皇后區的王女士(Theresa Wang)都是阿根廷隊的忠實球迷，特地相約到皇后區公所前觀賽。不過，比賽結果讓兩人都感到失望。

常女士表示，阿根廷隊這場比賽「表現太不正常」，球員始終無法踢出應有水準，進攻節奏也沒有發揮。

王女士則認為，相較之下，西班牙隊傳球流暢、整體配合更成熟，因此最終奪冠並不意外。她笑說，自己前陣子回北京探親時，還因時差半夜起床收看世界盃賽事，可見對足球的熱愛。

技術流球迷 閉門解讀比賽

技術流球迷王先生則表示，去哪都不如待在家裡吹著冷氣看球更愜意。他說，西班牙和阿根廷都是很有風格的球隊，在球員基本功相差無幾的情況下，比賽的勝負很可能就取決於教練的戰術安排。而若要關注這些細節、讀懂比賽，便要靜下心來細細品味球員們的每一個動作、每一腳傳球，這在人聲鼎沸的環境中無法做到。

王先生說，他既非阿根廷、也非西班牙的狂熱球迷，任何一方的精彩進球或優秀表現都會令他欣喜，因此不需要讓自己陷入那種狂熱的球迷氛圍中。那樣反而會讓自己的理性被環境帶偏。「當你被身邊環境帶著陷入狂喜或狂怒時，便失去了清醒的自我意識。」

不少家庭攜家帶眷到皇后區公所草坪觀看世界盃決賽，前排孩童開心展示加油扇，後排屠姓(左)及李姓(右)小朋友都是阿根廷隊球迷。(記者許振輝／攝影）

皇后區公所舉辦世界盃決賽戶外觀賽派對，皇后區區長理查茲(左下)也席地而坐，全程與民眾一同觀賽。(記者許振輝╱攝影)