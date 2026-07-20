出門派對還是在家看世界盃決賽？紐約華人各有選擇
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2026年世界盃總決賽19日在紐約/新澤西球場鳴哨開戰。從當日中午起，客人們便陸續抵達位於皇后區法拉盛的「穆斯林之家」，共享烤肉大餐。比賽開始後，老少十餘人便圍坐在客廳，有說有笑地為西班牙隊加油。當西班牙隊在第106分鐘終於打破僵局時，整間房子爆發出激烈的歡呼聲，抱著足球的少年高高跳起，揪心全場的成年人則終於長舒一口氣。
這處原為中國走線客提供臨時庇護的房屋如今已逐漸變成紐約華人穆斯林群體的公共活動中心。召集人馬聚表示，暑假期間，「穆斯林之家」每周末本來就會為孩子們組織集體活動，為穆斯林友人們提供一個親子聚會的好機會。本周末正逢世界盃決賽，便同時兼顧，兒童遊樂、大人看球，大家各取所需。而為了不錯過這場足球盛宴，「穆斯林之家」主理人Joe以及其他一些住客也特意請假留在家中看球。
揮扇加油 享受足球盛宴
隨著世界盃的壓軸決戰，紐約陷入足球的熱潮，紐約華人自然也不例外。不過，看球方式的選擇則見仁見智，有人喜歡熱鬧，有人則更希望靜靜欣賞球場上的技戰術。
皇后區公所當天在皇后區行政大樓前草坪舉辦免費戶外觀賽派對(Watch Party)，吸引約百名球迷攜家帶眷到場，共同透過大型螢幕觀看冠軍戰。現場聚集來自不同族裔的足球迷，隨著賽況時而歡呼、時而驚呼，洋溢濃厚的世界盃氛圍。
活動現場設置大型LED螢幕，民眾帶著野餐墊、折疊椅席地而坐，不少家庭扶老攜幼前來，也有球迷穿著支持球隊的球衣、揮舞加油扇，享受夏日午後的足球盛宴。皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)也到場與居民一同觀賽，與民眾共享決賽氣氛。
早早從皇后區趕赴曼哈頓觀賽派對的陳小姐表示，她和同行的朋友其實都不太懂足球，之所以去「湊熱鬧」，首要原因是不想錯過「身邊的世界盃」這一千載難逢的機會，其次是因為她對西班牙的印象很好，便想去支持一下。
西班牙PK阿根廷 球迷緊張
在看過比賽後，陳小姐認為，雖然西班牙小勝的結果令她滿意，但整場比賽的節奏與她相對熟悉的籃球相比，還是過於緩慢，對於不了解足球的人來說，略感無聊。而且由於現場阿根廷球迷遠多於西班牙球迷，因此西班牙贏球的結果也沒有帶來期待中的全場狂歡，很多身穿阿根廷球衣的人賽後都是「哭喪著臉離開」。
來自長島的華裔球迷常女士(Coonie Chang)與住在皇后區的王女士(Theresa Wang)都是阿根廷隊的忠實球迷，特地相約到皇后區公所前觀賽。不過，比賽結果讓兩人都感到失望。
常女士表示，阿根廷隊這場比賽「表現太不正常」，球員始終無法踢出應有水準，進攻節奏也沒有發揮。
王女士則認為，相較之下，西班牙隊傳球流暢、整體配合更成熟，因此最終奪冠並不意外。她笑說，自己前陣子回北京探親時，還因時差半夜起床收看世界盃賽事，可見對足球的熱愛。
技術流球迷 閉門解讀比賽
技術流球迷王先生則表示，去哪都不如待在家裡吹著冷氣看球更愜意。他說，西班牙和阿根廷都是很有風格的球隊，在球員基本功相差無幾的情況下，比賽的勝負很可能就取決於教練的戰術安排。而若要關注這些細節、讀懂比賽，便要靜下心來細細品味球員們的每一個動作、每一腳傳球，這在人聲鼎沸的環境中無法做到。
王先生說，他既非阿根廷、也非西班牙的狂熱球迷，任何一方的精彩進球或優秀表現都會令他欣喜，因此不需要讓自己陷入那種狂熱的球迷氛圍中。那樣反而會讓自己的理性被環境帶偏。「當你被身邊環境帶著陷入狂喜或狂怒時，便失去了清醒的自我意識。」
有人到皇后區公所前參加戶外觀賽派對，也有人在法拉盛的穆斯林之家邊聚餐邊看球，另有球迷認為在家吹冷氣、安靜觀賽最適合自己。 這裡原本提供臨時庇護，如今逐漸成為紐約華人穆斯林群體的公共活動中心。決賽當天則兼顧兒童活動與大人看球，讓大家各取所需。 技術流球迷認為，比賽勝負常取決於戰術與細節，必須靜下心觀察每次傳球與跑位，才看得懂比賽；人多喧鬧反而容易受情緒影響，失去理性。
精華 FAQ
有人到皇后區公所前參加戶外觀賽派對，也有人在法拉盛的穆斯林之家邊聚餐邊看球，另有球迷認為在家吹冷氣、安靜觀賽最適合自己。
這裡原本提供臨時庇護，如今逐漸成為紐約華人穆斯林群體的公共活動中心。決賽當天則兼顧兒童活動與大人看球，讓大家各取所需。
技術流球迷認為，比賽勝負常取決於戰術與細節，必須靜下心觀察每次傳球與跑位，才看得懂比賽；人多喧鬧反而容易受情緒影響，失去理性。
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