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一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

連4年野火濃煙危機 學者：紐約客得習慣與煙霾共存

記者馬璿／紐約報導
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受加拿大野火濃煙影響，紐約市本周天空呈現灰濛濛一片。(記者馬璿／攝影)
受加拿大野火濃煙影響，紐約市本周天空呈現灰濛濛一片。(記者馬璿／攝影)

加拿大野火濃煙影響，紐約市近日天空煙霾密布，一度遮蔽陽光。專家警告，這樣的景象未來恐愈演愈烈，紐約客勢必得習慣跟煙霾共存。

紐約州長辦公室統計，這是野火連續第四年在紐約市引發空氣品質警報。這場「煙霾危機」自2023年6月便已浮現，當時加拿大野火濃煙將紐約天空染成橘紅，空氣品質指數達484，創下歷史新高。

專家指出，如此嚴重的空汙足以威脅長者等高風險族群的健康，誘發氣喘發作，並提高中風與心臟病發作的風險；即使是體能良好的健康成年人，也難逃呼吸急促之苦。

哥倫比亞大學環境健康科學助理教授帕克斯(Robbie Parks)則指出，隨著氣候變遷讓北美部分地區更熱、更乾，「我們預期野火發生的機率只會持續攀升」。聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)也預測，全球氣溫將持續上升，使野火未來不僅更頻繁，規模也將更大、更難撲滅。

更令人擔憂的是，野火本身正陷入「惡性循環」，這些大火釋放大量碳排放，加劇氣候變遷，使地球持續升溫，進而催生更猛烈的野火。根據2024年自然(Nature)期刊研究，2023年5月至9月間，加拿大野火排放的二氧化碳，已超過全球大多數國家一整年的排放總量。

加拿大政府最新統計，全國目前仍有約900起野火延燒，其中127起已達「失控」標準，今年迄今通報總數達3137起，已超越2025年全年總和。氣象預測顯示，當地氣溫將持續偏高至8月，恐使火勢加劇。截至7月中，已有1600名原住民居民因野火被迫撤離家園。

若煙霾與熱浪同時發生，危險程度將倍增。帕克斯形容，吸入煙霾無異於吸毒，足以誘發氣喘、加重心血管負擔，高溫更會讓身體承受額外壓力。他表示，「天氣本就悶熱，又碰上野火煙霾，心臟早已硬撐，這時煙霾反而可能引爆更嚴重的併發症」，即便是健康成年人，也可能出現胸悶、疲勞、頭痛，以及鼻眼喉刺激等症狀。

帕克斯表示，要根治煙霾問題，唯有正視氣候變遷的根本成因。在此之前，市衛生局建議民眾緊閉門窗、留在室內並使用空氣濾淨器，並呼籲空品不佳期間減少外出，出門務必配戴KN95口罩。

精華 FAQ

  • 因為加拿大野火濃煙已連續4年影響紐約市，空氣品質警報反覆出現；專家認為氣候變遷將讓野火更頻繁、更嚴重，煙霾未來恐成常態。

  • 高風險族群如長者、氣喘患者與心血管疾病患者最受威脅，可能誘發氣喘、中風與心臟病；即使健康成年人，也可能出現呼吸急促、胸悶、疲勞與頭痛。

  • 衛生單位建議民眾緊閉門窗、盡量待在室內並使用空氣濾淨器，空品不佳時減少外出；若必須外出，應配戴KN95口罩以降低吸入煙霾的風險。

加拿大 紐約市 哥倫比亞大學

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