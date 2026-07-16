紐約州推半導體勞動力培訓 每名員工最高補助2.5萬元

紐約推晶片業培訓稅務抵免應對技術短缺，每名員工最高補助2萬5000元。(州長辦公室提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州推半導體勞動力培訓稅抵，最高補助75%

紐約州推半導體勞動力培訓稅抵，最高補助75% 重點二： 每名受訓員工上限2萬5000元，企業最高可抵500萬元。

每名受訓員工上限2萬5000元，企業最高可抵500萬元。 重點三：計畫鎖定半導體與先進製造業，補足技術人才短缺。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)15日宣布推出「半導體製造業勞動力培訓獎勵計畫」(Semiconductor Manufacturing Workforce Training Incentive Program)，透過可退還稅務抵免，協助半導體及其他先進製造企業培訓員工，填補技術人才缺口。符合資格的培訓支出最高可獲75%抵免，每名受訓員工上限為2萬5000元。

州府表示，該計畫由帝國州發展公司(Empire State Development)負責執行，旨在建立更穩定的技術人才管道，支援紐約州持續擴張的晶片及先進製造業；可申報費用包括員工受訓期間的工資、課程開發、講師費用，以及協助員工完成培訓的托兒、交通等配套服務。

州府表示，半導體製造企業在計畫存續期間，最多可獲500萬元稅務抵免，其他符合資格的製造企業上限則為100萬元；全州每年核發的稅務抵免總額以2000萬元為限。

霍楚表示，新計畫可降低企業培訓成本，並為紐約居民提供進入高需求製造業的職業管道。

符合資格的企業須在紐約州經營半導體製造或其他製造業務；培訓對象須為企業提出申請前或後12個月內聘用的員工，課程可由企業自行提供、委託第三方機構，或透過紐約州註冊學徒計畫進行。

州府規定，培訓內容須用於提升、重新培養或改善員工技能和生產力，並回應企業實際營運需求；課程須能帶來可衡量的技能進步，增加員工晉升機會；若培訓僅為滿足聯邦或州政府強制要求，則不符合補助資格。

有意申請的企業須在培訓開始前，提交完整的「綜合資金申請」(Consolidated Funding Application)。申請獲准後，企業將取得附條件資格證明；企業完成培訓後，還須提交合資格支出摘要、受訓員工資料及付款證明等文件，申請抵免。

州府援引產業預測指出，到2030年，全美半導體製造業可能短缺多達15萬7000名全職技術工人。紐約州希望藉由分擔培訓成本及協助企業增聘員工，在國內晶片製造業回流之際，提前因應人力不足問題。